Chery хочет привезти флагманский кроссовер Tiggo 9 в Россию уже в этом году

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Большой вседорожник Chery Tiggo 9, дебютировавший на Шанхайском автосалоне нынешней весной и уже поступивший на китайский рынок, может появиться в России до конца текущего года. Эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в пресс-службе местного представительства марки. О желании производителя привезти в РФ новый флагманский кроссовер стало известно ещё в апреле, но тогда речь шла про 2024 год.
Помимо Tiggo 9 «Чери Автомобили Рус» собирается продавать в России бензоэлектрический вариант Tiggo 7 Pro Max. Также ожидаются новинки от принадлежащих Chery марок, включая Exeed RX, Omoda 3 и Jaecoo 7.
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