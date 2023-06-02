Chery хочет привезти флагманский кроссовер Tiggo 9 в Россию уже в этом году

Большой вседорожник Chery Tiggo 9, дебютировавший на Шанхайском автосалоне нынешней весной и уже поступивший на китайский рынок, может появиться в России до конца текущего года. Эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в пресс-службе местного представительства марки. О желании производителя привезти в РФ новый флагманский кроссовер стало известно ещё в апреле, но тогда речь шла про 2024 год.