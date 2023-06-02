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Chery хочет привезти флагманский кроссовер Tiggo 9 в Россию уже в этом году

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Александр Орехов

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Большой вседорожник Chery Tiggo 9, дебютировавший на Шанхайском автосалоне нынешней весной и уже поступивший на китайский рынок, может появиться в России до конца текущего года. Эту информацию Журналу Авто.ру подтвердили в пресс-службе местного представительства марки. О желании производителя привезти в РФ новый флагманский кроссовер стало известно ещё в апреле, но тогда речь шла про 2024 год.

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  • При длине в 4,8 метра Tiggo 9 располагает 2,8-метровой колёсной базой. Его салон, практически лишённый физических клавиш (они присутствуют только на дверях) и оснащённый парой 12,3-дюймовых дисплеев, может быть пяти– либо семиместным. В каком исполнении новинка приедет в Россию — пока не ясно: в местном офисе Chery рассчитывают определиться с планами в ближайшие месяцы.
  • В Китае Tiggo 9 сейчас продаётся только с двухлитровым 261-сильным турбомотором. В переднеприводных модификациях он сочетается с семиступенчатым «роботом», в полноприводных — с восьмидиапазонным автоматом. На выбор доступны пять комплектаций по ценам от 152,9 тысячи до 203,9 тысячи юаней (1,8–2,3 миллиона рублей). При этом Chery уже рассекретила топовую версию модели с трёхмоторной гибридной силовой установкой, позволяющей набрать сотню за 4,3 секунды. Она способна преодолеть до 165 километров без использования ДВС.

Помимо Tiggo 9 «Чери Автомобили Рус» собирается продавать в России бензоэлектрический вариант Tiggo 7 Pro Max. Также ожидаются новинки от принадлежащих Chery марок, включая Exeed RX, Omoda 3 и Jaecoo 7.

Если Chery Tiggo 9 появится у нас, рассмотрите к покупке?

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