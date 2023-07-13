Chery запустила производство среднеразмерного электрокроссовера eQ7

Компания Chery объявила о старте сборки среднеразмерного батарейного вседорожника eQ7. Он должен стать третьей моделью в линейке eQ, в которой уже есть небольшой хэт и вседорожник, но на рынок новинка выйдет под другим названием — придумать его Chery попросит будущих покупателей. Как ожидается, продажи электрокара стартуют ближе к концу года по цене от 150 тысяч юаней (примерно 1,9 миллиона рублей).