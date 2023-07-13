Chery запустила производство среднеразмерного электрокроссовера eQ7
Компания Chery объявила о старте сборки среднеразмерного батарейного вседорожника eQ7. Он должен стать третьей моделью в линейке eQ, в которой уже есть небольшой хэт и вседорожник, но на рынок новинка выйдет под другим названием — придумать его Chery попросит будущих покупателей. Как ожидается, продажи электрокара стартуют ближе к концу года по цене от 150 тысяч юаней (примерно 1,9 миллиона рублей).
- Chery рассекретила кроссовер eQ7 в апреле нынешнего года. Вседорожник получил необычную для бренда внешность с двухъярусной оптикой, крупными воздухозаборниками и замысловатым силуэтом. В интерьере электрокара применены крупные экраны и минималистичный центральный тоннель, а передняя панель получила массивные дефлекторы вентиляции.
- Chery eQ7 базируется на новой платформе, спроектированной с широким применением алюминия. Это позволило заметно увеличить жёсткость кузова и снизить вес его силовой структуры сразу на 30%. Габариты кроссовера — 4675х1910х1660 миллиметров при колёсной базе 2830 миллиметров.
- eQ7 комплектуется одним электромотором на задней оси, который развивает 211 л.с. Ассистирует ему литий-железо-фосфатная батарея: ёмкость её пока не разглашается, но запас хода электрокара должен превысить 500 километров. Кроссоверу обещаны четыре режима работы ездовой электроники и два — системы рекуперации.
- В оснащение Chery eQ7 помимо продвинутой медиасистемы войдут кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, 64-цветная атмосферная подсветка интерьера, климат-контроль с фильтром тонкой очистки и более 20 водительских ассистентов.
Chery планирует масштабную электрификацию своего модельного ряда, причём процесс может затронуть и российский рынок. Входящая в концерн премиальная марка Exeed в конце нынешнего либо в начале следующего года рассчитывает запустить в нашей стране продажи электроседана, сейчас известного под обозначением E03.
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