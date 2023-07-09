Chery вывела на рынок Tiggo 8 Pro Max с переосмысленным дизайном

Компания Chery вывела на рынок Малайзии, на котором до сих пор предлагала только кроссовер Omoda 5, вседорожник Tiggo 8 Pro. Это обновлённая версия модели, известной в России как Tiggo 8 Pro Max. При этом если последняя продаётся у нас с полным приводом, то малайзийская новинка — исключительно переднеприводная.