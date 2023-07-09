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Chery вывела на рынок Tiggo 8 Pro Max с переосмысленным дизайном

НовостиАлександр ОреховКомменты

Компания Chery вывела на рынок Малайзии, на котором до сих пор предлагала только кроссовер Omoda 5, вседорожник Tiggo 8 Pro. Это обновлённая версия модели, известной в России как Tiggo 8 Pro Max. При этом если последняя продаётся у нас с полным приводом, то малайзийская новинка — исключительно переднеприводная.

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  • По размерам обновлённый семиместный кроссовер не отличается от российского Макса: габариты — 4722x1860x1705 мм, расстояние между осями — 2710 мм. В ходе рестайлинга модель получила иное наполнение радиаторной решётки и новые задние фонари, совмещённые светодиодной полосой — в стиле китайского Tiggo 8 Pro.
  • В салоне сдвоенные экраны приборов и мультимедиа помещены в новый трапециевидный корпус (у российской модели он прямоугольный). Также появились новый селектор трансмиссии и площадка для беспроводной зарядки, на которой поместятся сразу два смартфона.
  • Единственный двигатель — двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» на 256 л.с. и 390 Нм. Она сочетается исключительно с семиступенчатым «роботом».
  • В Малайзии такой Chery Tiggo 8 Pro доступен только в комплектации Premium за 159 800 ринггитов (3,12 миллиона рублей). Оснащение включает 19-дюймовые колёсные диски, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, системы кругового обзора, слежения за разметкой и мониторинга слепых зон, девять подушек безопасности, акустику Sony с 8 динамиками. При этом на выбор предлагается только два цвета кузова — Dark Black и Khaki White.

Последней новинкой Chery для России стал седан Arrizo 8. Четырёхдверка, призванная заменить на нашем рынке Toyota Camry, доступна в двух комплектациях и одной специальной версии. Цены на неё начинаются с 3 399 900 рублей.

Нужны российскому Tiggo 8 Pro Max такие обновления?

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