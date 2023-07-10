Марка Chery раскрыла характеристики нового кроссовера Tansuo 06

Первой в продаже на домашнем рынке появится версия с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, развивающим 197 л.с. и 290 Нм в сочетании с семидиапазонным «роботом» и опциональным полным приводом. К концу года Chery выведет на рынок гибридную версию кроссовера с полуторалитровым мотором и двумя электродвигателями. Такой Tansuo 06 сможет проезжать на одной зарядке и топливном баке до 1400 километров, а на «чистой» электротяге — около 100 километров.

Ожидаемая стоимость бензиновой модификации с полным приводом

— от 120 тысяч юаней (примерно 1,5 миллиона рублей).