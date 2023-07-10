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Марка Chery раскрыла характеристики нового кроссовера Tansuo 06

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Chery рассказала о силовых установках кроссовера Tansuo 06 (Explore 06), ранее известного под обозначением TJ-1. По данным AutoHome, он получит версию с бензиновым двигателем, приём предзаказов на которую в Китае откроют 20 июля, и гибридную модификацию, которая выйдет позже. В России этот вседорожник, по предварительным сведениям, будет продаваться с изменённой внешностью и под названием Jaecoo J7.

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  • Первой в продаже на домашнем рынке появится версия с бензиновым мотором объёмом 1,6 литра, развивающим 197 л.с. и 290 Нм в сочетании с семидиапазонным «роботом» и опциональным полным приводом. К концу года Chery выведет на рынок гибридную версию кроссовера с полуторалитровым мотором и двумя электродвигателями. Такой Tansuo 06 сможет проезжать на одной зарядке и топливном баке до 1400 километров, а на «чистой» электротяге — около 100 километров. Ожидаемая стоимость бензиновой модификации с полным приводом — от 120 тысяч юаней (примерно 1,5 миллиона рублей).
  • Габариты Tansuo 06 — 4538х1898х1680 миллиметров при колёсной базе 2672 миллиметра. Таким образом, он несколько крупнее Chery Tiggo 7 Pro. При этом новинка получила нехарактерный для марки брутальный дизайн, призванный подчеркнуть внедорожную ориентацию кроссовера.
  • Интерьером Tansuo 06 также отличается от продающихся в России кроссоверов Chery. Здесь применены, к примеру, лаконичная передняя панель с крупными дефлекторами и вертикально установленный центральный дисплей диагональю 13,2 дюйма.
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Jaecoo J7

  • Утверждается, что название Tansuo 06 будет применяться только для внутреннего рынка. На экспорт этот кроссовер отправят под брендом Jaecoo, который в России станет частью экосистемы марки Omoda. Jaecoo J7 будет отличаться иным оформлением радиаторной решётки с множеством вертикальных ламелей. По данным издания «Китайские автомобили», продажи такого кроссовера в нашей стране стартуют уже в сентябре.

Последней новинкой Chery в России стал седан Arrizo 8, который, по мнению производителя, способен заместить Toyota Camry. Четырёхдверка со 186-сильным турбомотором продаётся в нашей стране по цене от 3 399 900 до 3 549 900 рублей.

Будем ждать такой кроссовер в России?

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