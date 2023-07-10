Марка Chery раскрыла характеристики нового кроссовера Tansuo 06

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Компания Chery рассказала о силовых установках кроссовера Tansuo 06 (Explore 06), ранее известного под обозначением TJ-1. По данным AutoHome, он получит версию с бензиновым двигателем, приём предзаказов на которую в Китае откроют 20 июля, и гибридную модификацию, которая выйдет позже. В России этот вседорожник, по предварительным сведениям, будет продаваться с изменённой внешностью и под названием Jaecoo J7.
Последней новинкой Chery в России стал седан Arrizo 8, который, по мнению производителя, способен заместить Toyota Camry. Четырёхдверка со 186-сильным турбомотором продаётся в нашей стране по цене от 3 399 900 до 3 549 900 рублей.
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