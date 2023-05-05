В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro Max в самой дешёвой комплектации Elite

Компания Chery расширила линейку комплектаций кроссовера Tiggo 7 Pro Max, доступных на российском рынке. К версиям Prestige (от 2 514 900 рублей) и Ultimate (от 2 664 900 рублей) добавилось самое доступное исполнение Elite: с учётом всех спецпредложений за новинку просят от 2 384 900 рублей. При этом она оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и 210 Нм в сочетании с вариатором CVT25.