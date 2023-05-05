В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro Max в самой дешёвой комплектации Elite

Компания Chery расширила линейку комплектаций кроссовера Tiggo 7 Pro Max, доступных на российском рынке. К версиям Prestige (от 2 514 900 рублей) и Ultimate (от 2 664 900 рублей) добавилось самое доступное исполнение Elite: с учётом всех спецпредложений за новинку просят от 2 384 900 рублей. При этом она оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с. и 210 Нм в сочетании с вариатором CVT25.
- В комплектацию Elite входят полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые литые диски, ABS и ESС, электроусилитель рулевого управления, стояночный тормоз с функцией Autohold, четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, задние датчики парковки, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, электропривод двери багажника. Также предусмотрены полный «зимний» пакет, кожаные сиденья, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, три USB-порта, полноразмерная запаска.
- Chery Tiggo 7 Pro MAX в комплектации Elite набирает 100 км/ч за те же 9,8 секунды и может разогнаться до максимальных 186 км/ч. Расход топлива (допускается использование бензина с 92-м октановым числом) на 100 километров в загородном цикле составляет 6,6 литра, в комбинированном — 8,2 литра, в городском — 10,8 литра. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 километров пробега.
Ранее на этой неделе в России открылся приём заказов на флагманский подзаряжаемый гибрид Chery Tiggo 8 Pro e+. Цена трёхмоторного вседорожника пока не названа, но уже озвучены ключевые характеристики. Так, совокупная мощность силовой установки составит 235 л.с., запас хода в режиме электромобиля — до 75 километров. На ускорение до сотни потребуется 7,5 секунды.
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