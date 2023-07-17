Changan рассекретил вторую модель линейки Avatr — электрофастбек 12 без заднего стекла

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Обзор кросс-купе Avatr 11: китайского электрокара, который не шокирует, но удивляет
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К электрическому кроссоверу Avatr 11, который выпускает концерн Changan, вскоре присоединится фастбек 12. Как пишет AutoHome, одновременно были опубликованы как сертификационные данные китайского Минпрома, так и официальные изображения электрокара. Самая мощная версия седана получит моторы на 578 л.с., в продаже Avatr 12 появится в третьем квартале нынешнего года.
Avatr 11 уже предлагали в России по схеме параллельного импорта — электромобиль оценили в диапазоне от 5 до 6,8 миллиона рублей. По одной из версий, Changan может наладить и официальные поставки электрокаров Avatr в Россию.
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