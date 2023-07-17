Changan рассекретил вторую модель линейки Avatr — электрофастбек 12 без заднего стекла

Габариты будущей новинки — 5020х1999х1460 миллиметров при колёсной базе 3020 миллиметров. Таким образом, фастбек заметно крупнее кроссовера, хотя делит с ним платформу. Электрокару предложат колёсные диски на 20 и 21 дюйм. Кроме того, в оснащение Avatr 12 войдут медиасистема с операционкой Huawei и комплекс водительских ассистентов, разработанный этой же компанией.

Avatr 12 сертифицирован с двумя силовыми установками. Базовая состоит из одного электромотора на задней оси мощностью 313 л.с., топовая включает в себя ещё один двигатель для передних колёс — совокупно они обеспечивают 578 л.с. Ёмкость тяговой батареи пока не названа, как и запас хода, при этом кроссовер Avatr 11 может проехать без подзарядки до 705 километров.

Avatr 11 уже предлагали в России по схеме параллельного импорта — электромобиль оценили в диапазоне от 5 до 6,8 миллиона рублей. По одной из версий, Changan может наладить и официальные поставки электрокаров Avatr в Россию.