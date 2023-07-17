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Changan рассекретил вторую модель линейки Avatr — электрофастбек 12 без заднего стекла

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

К электрическому кроссоверу Avatr 11, который выпускает концерн Changan, вскоре присоединится фастбек 12. Как пишет AutoHome, одновременно были опубликованы как сертификационные данные китайского Минпрома, так и официальные изображения электрокара. Самая мощная версия седана получит моторы на 578 л.с., в продаже Avatr 12 появится в третьем квартале нынешнего года.

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  • Экстерьер Avatr 12 выполнен в том же стиле, что и внешность кроссовера Avatr 11, но имеет ряд особенностей. В их числе необычная С-образная оптика, «опоясывающая» панель на месте решётки радиатора, и камеры вместо боковых зеркал. Их применение среди прочего обусловлено отсутствием у Avatr 12 традиционного заднего стекла: его частично заменяет панорамная крыша, которая простирается до очень крупной крышки багажника.
  • Изображения интерьера электрокара пока не опубликованы, но с высокой долей вероятности его скопируют с салона кроссовера, который оснащается, к примеру, угловатым рулевым колесом и сразу тремя экранами.
  • Габариты будущей новинки — 5020х1999х1460 миллиметров при колёсной базе 3020 миллиметров. Таким образом, фастбек заметно крупнее кроссовера, хотя делит с ним платформу. Электрокару предложат колёсные диски на 20 и 21 дюйм. Кроме того, в оснащение Avatr 12 войдут медиасистема с операционкой Huawei и комплекс водительских ассистентов, разработанный этой же компанией.
  • Avatr 12 сертифицирован с двумя силовыми установками. Базовая состоит из одного электромотора на задней оси мощностью 313 л.с., топовая включает в себя ещё один двигатель для передних колёс — совокупно они обеспечивают 578 л.с. Ёмкость тяговой батареи пока не названа, как и запас хода, при этом кроссовер Avatr 11 может проехать без подзарядки до 705 километров.

Avatr 11 уже предлагали в России по схеме параллельного импорта — электромобиль оценили в диапазоне от 5 до 6,8 миллиона рублей. По одной из версий, Changan может наладить и официальные поставки электрокаров Avatr в Россию.

Если Avatr, то фастбек или кроссовер?

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