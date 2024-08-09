Автопарковщик в эпоху матричных принтеров: история шокирующего прототипа VW из 1980-х

Футура стала прорывом для VW

Появление подобного концепта с крайне необычной внешностью и технологиями из далёкого будущего в 1989-м никого бы не удивило, но лишь при условии, что на нём была бы эмблема Honda, Toyota или Nissan. Но Volkswagen?! В то время настолько яркие прототипы были не в стиле фирмы из Вольфсбурга.

Немцы, конечно, вкладывались в перспективные разработки, экспериментировали с активной и пассивной безопасностью, пробовали альтернативные виды топлива и модные на тот момент материалы для кузова и шасси. Однако к 1989 году у Volkswagen и близко не было ничего столь же яркого и прорывного, как Futura.

Полное имя концепт-кара — IRVW IV Futura. Дословно это можно расшифровать как «интегрированный исследовательский автомобиль», то есть экспериментальная модель. А если совсем просто, то в Вольфсбурге строили машину 2000 года, но за 11 лет до этого.