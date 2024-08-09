Автопарковщик в эпоху матричных принтеров: история шокирующего прототипа VW из 1980-х

Автомобиль, опередивший время. Машина из послезавтра. Летающая тарелка на колёсах. Даже полная коллекция штампов не сможет описать этот уникальный прототип! Встречайте, в гостях у рубрики «Старые, но не бесполезные» бесподобный Volkswagen Futura, который не просто опередил своё время, а обогнал его сразу на несколько кругов.
Футура стала прорывом для VW
Появление подобного концепта с крайне необычной внешностью и технологиями из далёкого будущего в 1989-м никого бы не удивило, но лишь при условии, что на нём была бы эмблема Honda, Toyota или Nissan. Но Volkswagen?! В то время настолько яркие прототипы были не в стиле фирмы из Вольфсбурга.
Немцы, конечно, вкладывались в перспективные разработки, экспериментировали с активной и пассивной безопасностью, пробовали альтернативные виды топлива и модные на тот момент материалы для кузова и шасси. Однако к 1989 году у Volkswagen и близко не было ничего столь же яркого и прорывного, как Futura.
Полное имя концепт-кара — IRVW IV Futura. Дословно это можно расшифровать как «интегрированный исследовательский автомобиль», то есть экспериментальная модель. А если совсем просто, то в Вольфсбурге строили машину 2000 года, но за 11 лет до этого.
Количество необычных технических решений в IRVW IV Futura зашкаливало
Можно сказать, что немцы даже перестарались — в Футуре оказалось столько интересного, что внимание публики рассеялось. В глаза прежде всего бросались двери типа «крыло чайки» и задние поворотные колёса. А поворачивались они на такой угол, что машина могла буквально ездить боком.
Но на самом деле интересного в конструкции и дизайне гораздо больше. Для 1989-го впечатляюще выглядели показатели топливной экономичности. Всего 6 литров на 100 километров и безо всяких гибридных технологий. Неудивительно, что некоторые ошибочно называли Футуру дизельной. Однако машина оснащена 1,7-литровым мотором с компрессором. Мощность — 82 л.c. Не рекорд, но для максималки в 183 км/ч и разгона до сотни за 15,3 секунды хватало.
И если динамика машины будущего немногих привела бы в восторг, то навигация с ЖК-дисплеем, электрический ручник, отключающийся нажатием кнопки, и панорамная крыша с теплоотражающим стеклом — это уже немного интереснее. А что скажете про уникальную испарительную систему охлаждения двигателя, которая позволяла обойтись без помпы и вентилятора?
Наконец, из узкого парковочного пространства Футура выбиралась сама, без помощи водителя. Ведь уже в конце 1980-х концепт-кар Фольксвагена оснащался парктрониками и радаром, которые предупреждали о попутках и помехах в полосе движения. Электроусилитель руля заметно облегчал маневрирование даже в сравнении с гидравлическими системами. Был здесь и активный круиз-контроль с поддержанием безопасной дистанции до машины впереди. Нормальный набор для эпохи электронных часов и матричных принтеров, да?
Внешность концепта стала откровением
Дизайн требует отдельного обсуждения. Конечно, в глаза бросались прежде всего поднимающиеся вверх двери. Но обратите лучше внимание на действительно передовые фишки Футуры, которые станут привычными лишь несколько лет спустя.
Например, скрытые стойки крыши. Да и сам формат микровэна. При длине всего в 3780 мм Футура предвосхитила класс городских однообъёмников, вроде Opel Meriva. За 10 с лишним лет до его появления.
Впечатляла и аэродинамика. Коэффициентом лобового сопротивления кузова прототипа всего 0,25 — ещё одна причина выдающейся экономичности.
В общем, машина получилась удивительная. И в 1989-м Volkswagen Futura заполнил собой обложки и страницы автомобильной прессы всего мира. Но немецкой в особенности.
Свои таланты концепт демонстрировал даже на телевидении
Однажды Футуру и её создателей пригласили на съёмки популярного в ФРГ телешоу Wetten, dass?, в котором ведущие заключали пари со зрителями. Мол, готовы ли вы поставить деньги на то или это. В случае с концепт-каром VW спорили на то, что автомобиль сможет запарковаться самостоятельно — без помощи водителя. В 2024-м на такое никто не купился бы, но 35 лет назад люди, конечно, не поверили в таланты Футуры. И проиграли.
На следующее утро один из разработчиков машины, Ульрих Зайферт, получит личную благодарность от директора компании Карла Хорста Хана. Но не лично, а по электронной почте. Речь, напомним, всё ещё о 1980-х!
VW Futura всё же стал серийным. Ну, почти
Признание и уважение в год дебюта — это, конечно, здорово. Но ещё круче, когда всё заявленное инженерами и дизайнерами претворяется в жизнь спустя несколько лет. И если сегодня посмотреть на арсенал фишек Футуры, то окажется, что в производство ушло практически всё, за исключением разве что испарительной системы охлаждения двигателя.
Что же до дизайна, то просто взгляните на экстерьер компактного электромобиля Volkswagen ID.3, представленного через 30 лет после Футуры, и сами для себя решите — похожи они или нет.