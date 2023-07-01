Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 шестиколёсные пикапы мощностью 800 и 900 сил

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Brabus сделал из Гелендвагена 900-сильный багги для пустыни
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Brabus пополнил свою товарную линейку сразу двумя шестиколёсными пикапами на базе «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63 — XLP 800 6x6 Adventure и XLP 900 6x6 Superblack. Обе новинки получили доработки, ранее уже применявшиеся в других моделях того же ателье. Обе уже доступны для заказа.
Ранее этим летом то же ателье выставило на продажу комплект из 800-сильного внедорожника на базе «Гелика в квадрате», 900-сильного катера и роскошных часов. Всё вместе оценили в 1,4 миллиона евро.
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