Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 шестиколёсные пикапы мощностью 800 и 900 сил

Brabus пополнил свою товарную линейку сразу двумя шестиколёсными пикапами на базе «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63 — XLP 800 6x6 Adventure и XLP 900 6x6 Superblack. Обе новинки получили доработки, ранее уже применявшиеся в других моделях того же ателье. Обе уже доступны для заказа.