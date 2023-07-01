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Brabus сделал из Mercedes-AMG G 63 шестиколёсные пикапы мощностью 800 и 900 сил

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Александр Орехов

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Brabus пополнил свою товарную линейку сразу двумя шестиколёсными пикапами на базе «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 63 — XLP 800 6x6 Adventure и XLP 900 6x6 Superblack. Обе новинки получили доработки, ранее уже применявшиеся в других моделях того же ателье. Обе уже доступны для заказа.

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  • Фактически речь идёт о дальнейшем развитии более ранних тюнинг-проектов Brabus 800 Adventure XLP и 900 XLP One of Ten. Общий подход принципиально не изменился: машины получили форсированные двигатели, независимые подвески с портальными мостами, новые элементы обвеса и декора. Однако раму донорского Гелика пришлось дополнительно нарастить, чтобы поместились третья ось и грузовая платформа. Утверждается, что жёсткость на кручение при этом нисколько не пострадала.
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BrabusXLP 800 6x6 Adventure 

  • Brabus XLP 800 6x6 Adventure оснащается четырёхлитровым V8 на 800 л.с. и 1000 Нм. «Турбовосьмёрка» XLP 900 6x6 Superblack расточена до 4,5 литра и развивает 900 л.с. и 1250 Нм, причём об ограничении максимальной тяги, которое применяли на других клиентских машинах с тем же мотором, чтобы поберечь девятидиапазонный «автомат», в данном случае ничего не сообщается.
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Brabus XLP 900 6x6 Superblack 

  • «Восьмисотый» трёхосник набирает 100 км/ч за 5,8 секунды, «девятисотый» — за 5,2 секунды. Четырёхколёсные пикапы с аналогичными характеристиками выполняют то же упражнение за 4,8 и 4,4 секунды соответственно. При этом максимальная скорость во всех случаях ограничена отметкой в 210 км/ч.
  • Траки 6x6 ездят на похожих 22-дюймовых дисках из линейки Monoblock, но дорожный просвет у них получился чуть меньше, чем у двухосных собратьев — 47,3 вместо 49 сантиметров. В остальном программа доработок похожа. В оба пакета входят силовой передний бампер с лебёдкой, расширители колёсных арок, вентилируемый капот, дополнительная светотехника и экспедиционный багажник на крыше, карбоновый декор. Слово Superblack в названии более мощного пикапа указывает на то, что в дизайне его экстерьера и интерьера преобладает чёрный цвет: у четырёхколёсного 800 Adventure XLP аналогичное исполнение появилось ещё в начале прошлого года.
  • Цены на Brabus XLP 800 6x6 Adventure начинаются с 1,1 миллиона евро. XLP 900 6x6 Superblack обойдётся минимум в 1,186 миллиона евро.

Ранее этим летом то же ателье выставило на продажу комплект из 800-сильного внедорожника на базе «Гелика в квадрате», 900-сильного катера и роскошных часов. Всё вместе оценили в 1,4 миллиона евро.

Есть ли вообще смысл в шестиколёсном Гелике?

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