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Brabus показал свой мощнейший автомобиль на базе Mercedes-AMG GT 63 S E — в нём 930 сил

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Кирилл Малышев

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Специалисты Brabus поработали над суперкаром Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Результатом стали 930 лошадиных сил и разгон до сотни за 2,8 секунды. Таким образом, новинка с названием Brabus 930 стала самым мощным серийным автомобилем этого ателье.

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  • В стоке гибридная силовая установка лифтбека выдаёт 843 силы и 1470 Нм крутящего момента. Brabus поднимает отдачу до 930 сил и 1550 Нм. Максимальная скорость повышается до 316 км/ч.
  • Вся прибавка приходится на четырёхлитровую «битурбовосьмёрку», а электрическую часть тюнеры не трогают. Двигатель получает новые турбины и блок управления. Также устанавливается кастомный выхлопной тракт из стали и титана. Громкость его звучания настраивается.
  • Установлен агрессивный обвес кузова. Литые диски — диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Перепрограммированный блок управления пневмоподвеской на два сантиметра опускает её самое нижнее положение. 
  • Интерьер практически полностью покрыт углепластиком и кожей с оригинальным узором в виде треугольников и логотипом ателье в подголовниках.
  • Тюнинг обойдётся заказчику в 323,4 тысячи евро без учёта стоимости самого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. На все доработки Brabus даёт гарантию три года или 100 000 километров пробега.

В прошлом году немецкое ателье Opus показало ту же модель с настройкой на 965 сил и 1550 Нм, что обеспечивает разгон за 2,7 секунды. В планах фирмы предложить программу Stage 2, добившись отдачи более 1000 л.с.

Сколько сил в моторе вам достаточно?

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