Brabus показал свой мощнейший автомобиль на базе Mercedes-AMG GT 63 S E — в нём 930 сил

Материал по теме
6-цилиндровые Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe обновились и стали похожи на машины с V8
Dongfeng предложил россиянам конкурента Toyota Camry за 3 миллиона рублей
Специалисты Brabus поработали над суперкаром Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. Результатом стали 930 лошадиных сил и разгон до сотни за 2,8 секунды. Таким образом, новинка с названием Brabus 930 стала самым мощным серийным автомобилем этого ателье.
В прошлом году немецкое ателье Opus показало ту же модель с настройкой на 965 сил и 1550 Нм, что обеспечивает разгон за 2,7 секунды. В планах фирмы предложить программу Stage 2, добившись отдачи более 1000 л.с.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий