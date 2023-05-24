Brabus показал свой мощнейший автомобиль на базе Mercedes-AMG GT 63 S E — в нём 930 сил

Установлен агрессивный обвес кузова. Литые диски — диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Перепрограммированный блок управления пневмоподвеской на два сантиметра опускает её самое нижнее положение.

Интерьер практически полностью покрыт углепластиком и кожей с оригинальным узором в виде треугольников и логотипом ателье в подголовниках.

Тюнинг обойдётся заказчику в 323,4 тысячи евро без учёта стоимости самого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance. На все доработки Brabus даёт гарантию три года или 100 000 километров пробега.

В прошлом году немецкое ателье Opus показало ту же модель с настройкой на 965 сил и 1550 Нм, что обеспечивает разгон за 2,7 секунды. В планах фирмы предложить программу Stage 2, добившись отдачи более 1000 л.с.