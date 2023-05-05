6-цилиндровые Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe обновились и стали похожи на машины с V8

Компания Mercedes-Benz планово обновила младшие модификации лифтбека AMG GT 4-Door Coupe. Машины с трёхлитровой рядной «турбошестёркой», отмеченные индексами GT 43 и GT 53, стали больше походить на заряженные версии GT 63 c V8, прошедших модернизацию ранее. Набор стандартного оснащения расширился, но в плане техники ничего не изменилось.
- Пятидверки получили новый передний бампер, видоизменённые боковые и центральный воздухозаборники которого должны, по замыслу производителя, делать автомобили визуально шире. Кроме того, можно заказать новый пакет V8 Styling: в этом случае у лифтбеков будет альтернативное «лицо», напоминающее переднюю часть суперкупе AMG GT Black Series.
- В палитре вариантов окраски кузова появился новый оттенок под названием opalite white metallic. В базовую комплектацию включили люк с электроприводом и установленную между задними сиденьями беспроводную зарядку для смартфона. Наконец, информационно-развлекательной системе MBUX пересмотрели графику. Опционально она может быть дополнена акустической системой Burmester либо Burmester Dolby Atmos.
- Характеристики двигателя не изменились. На Mercedes-AMG GT 43 он развивает 367 л.с. и 500 Нм, на GT 53 — 435 л.с. и 520 Нм. В обоих случаях ещё 22 л.с. добавляет на короткое время стартер-генератор.
Ранее этой весной было опубликовано видео с самым мощным и быстрым пятидверным AMG GT. По заказу владельца из Катара его четырёхлитровый V8, на стандартном GT 63 S развивающий 639 л.с. и 900 Нм, форсировали до 1350 л.с. и 1250 Нм. В результате время разгона до первой сотни сократилось на 0,6 секунды — до 2,6 секунды.
Считаете, удачное вышло обновление?
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