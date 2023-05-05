Оставить коммент

В России стартовали продажи Chery Tiggo 7 Pro Max в самой дешёвой комплектации Elite

6-цилиндровые Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe обновились и стали похожи на машины с V8

Новости

Александр Орехов

Комменты

Компания Mercedes-Benz планово обновила младшие модификации лифтбека AMG GT 4-Door Coupe. Машины с трёхлитровой рядной «турбошестёркой», отмеченные индексами GT 43 и GT 53, стали больше походить на заряженные версии GT 63 c V8, прошедших модернизацию ранее. Набор стандартного оснащения расширился, но в плане техники ничего не изменилось.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Пятидверки получили новый передний бампер, видоизменённые боковые и центральный воздухозаборники которого должны, по замыслу производителя, делать автомобили визуально шире. Кроме того, можно заказать новый пакет V8 Styling: в этом случае у лифтбеков будет альтернативное «лицо», напоминающее переднюю часть суперкупе AMG GT Black Series.
1/5
  • В палитре вариантов окраски кузова появился новый оттенок под названием opalite white metallic. В базовую комплектацию включили люк с электроприводом и установленную между задними сиденьями беспроводную зарядку для смартфона. Наконец, информационно-развлекательной системе MBUX пересмотрели графику. Опционально она может быть дополнена акустической системой Burmester либо Burmester Dolby Atmos.
  • Характеристики двигателя не изменились. На Mercedes-AMG GT 43 он развивает 367 л.с. и 500 Нм, на GT 53 — 435 л.с. и 520 Нм. В обоих случаях ещё 22 л.с. добавляет на короткое время стартер-генератор.

Ранее этой весной было опубликовано видео с самым мощным и быстрым пятидверным AMG GT. По заказу владельца из Катара его четырёхлитровый V8, на стандартном GT 63 S развивающий 639 л.с. и 900 Нм, форсировали до 1350 л.с. и 1250 Нм. В результате время разгона до первой сотни сократилось на 0,6 секунды — до 2,6 секунды.

Считаете, удачное вышло обновление?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании