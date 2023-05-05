6-цилиндровые Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe обновились и стали похожи на машины с V8

Характеристики двигателя не изменились. На Mercedes-AMG GT 43 он развивает 367 л.с. и 500 Нм, на GT 53 — 435 л.с. и 520 Нм. В обоих случаях ещё 22 л.с. добавляет на короткое время стартер-генератор.

Ранее этой весной было опубликовано видео с самым мощным и быстрым пятидверным AMG GT. По заказу владельца из Катара его четырёхлитровый V8, на стандартном GT 63 S развивающий 639 л.с. и 900 Нм, форсировали до 1350 л.с. и 1250 Нм. В результате время разгона до первой сотни сократилось на 0,6 секунды — до 2,6 секунды.