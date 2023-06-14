Brabus предлагает комплект из Гелика, катера и элитных часов за 1,4 миллиона евро

Катер

Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition

оснащён

парой

4,6-

литровых

двигателей

V8 Mercury Marine 450R.

Вместе они развивают 900 сил. Лодка способна набирать до 111 км/ч. Интерьер отделан кожей того же цвета и фактуры, что и у Гелика. Всё управление на приборной панели осуществляется через два сенсорных дисплеев.