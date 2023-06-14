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Brabus предлагает комплект из Гелика, катера и элитных часов за 1,4 миллиона евро

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Кирилл Малышев

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Тюнинг-ателье Brabus разработало комплект из внедорожника Mercedes-Benz G-класса, скоростного катера и эксклюзивных часов. Он называется Stealth Green за соответствующую окраску. За всё вместе нужно выложить 1,4 миллиона евро.

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  • Гелик представлен в версии Brabus 800 с четырёхлитровым V8 мощностью 800 лошадиных сил и с 1000 Нм крутящего момента. Исходником послужил лифтованный внедорожник с приставкой 4х42. Разгон до сотни занимает 4,6 секунды, а максималка из-за шин ограничена на 210 км/ч.
  • Снаружи внедорожник доработали оригинальным обвесом кузова с элементами из карбона. Спереди установлена лебёдка, козырёк над лобовым стеклом с дополнительной LED-подсветкой. Сзади — силовой брус под бампером, лестница для доступа на крышу. На верхнем багажнике закреплены топор и сапёрная лопатка.
  • Колёса поставили увеличенного размера, с диаметром дисков 22 дюйма. Чтобы они не забрызгивали кузов, расширены накладки арок. Запаска полноразмерная, для чего потребовалось сделать другое крепление.
  • Автомобиль можно купить отдельно. Стартовая цена — 718 500 евро.
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  • Катер Brabus Shadow 900 Stealth Green Signature Edition оснащён парой 4,6-литровых двигателей V8 Mercury Marine 450R. Вместе они развивают 900 сил. Лодка способна набирать до 111 км/ч. Интерьер отделан кожей того же цвета и фактуры, что и у Гелика. Всё управление на приборной панели осуществляется через два сенсорных дисплеев.
  • Третий элемент набора это часы Panerai Submersible S Brabus Verde Militare Edition. Корпус изготовлен из материала Carbotech, который легче титана. Модель водонепроницаема на глубине до 300 метров. Часы отдельно стоят около 50 тысяч евро.

На продажу выставили редкий G-класс Brabus V12 900. Таких построили в 2019 году всего десять штук. За основу взяли версию G 63, однако стоковый мотор заменили на 12-цилиндровый. Машину оценили почти в 700 тысяч евро.

Что из этого круче всего?

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