Brabus предлагает комплект из Гелика, катера и элитных часов за 1,4 миллиона евро

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Тюнинг-ателье Brabus разработало комплект из внедорожника Mercedes-Benz G-класса, скоростного катера и эксклюзивных часов. Он называется Stealth Green за соответствующую окраску. За всё вместе нужно выложить 1,4 миллиона евро.
На продажу выставили редкий G-класс Brabus V12 900. Таких построили в 2019 году всего десять штук. За основу взяли версию G 63, однако стоковый мотор заменили на 12-цилиндровый. Машину оценили почти в 700 тысяч евро.