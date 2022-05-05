Brabus сделал из Гелендвагена 900-сильный багги для пустыни

Brabus 900 Crawler, несмотря на новую подвеску, легче заводского G 63 примерно на 400 килограммов — за счёт отказа от большей части кузова. Вкупе с увеличенной мощностью мотора это позволяет внедорожнику ускоряться до 100 км﻿/﻿ч за 3,4 секунды

(на уровне Porsche 911 Carrera GTS), но максимальная скорость новинки не превышает 160 км﻿/﻿ч.