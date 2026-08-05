Бензин в России начал дешеветь

Снижение цен на бензин зафиксировано в 46 субъектах, сильнее всего в в Севастополе (минус 15,1%), Республике Крым (минус 14,8%) и Вологодской области (минус 12,2%).

Бензин АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа подорожал сразу на 7,52%, до 81,636 тысячи рублей за тонну. Это близко к рекордным значениям, зафиксированным в 2025 году. Бензин АИ-92, наоборот, подешевел на 1,7%, до 72,916 тысячи рублей за тонну. Биржевая цена дизельного топлива сократилась на 0,25%, до 74,942 тысячи рублей за тонну.