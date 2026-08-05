Бензин в России начал дешеветь

Средневзвешенная цена автомобильного бензина в России по состоянию на 3 августа составила 76 рублей и 57 копеек. Как следует из данных Росстата, за период с 27 июля бензин подешевел на 1 рубль и 12 копеек.
- Бензин марки АИ-92 в среднем подешевел с 73 рублей 85 копеек до 72 рублей 77 копеек. Стоимость «девяносто пятого» снизилась с 79 рублей 94 копеек до 78 рублей 72 копеек. Дизельное топливо подешевело с 93,38 рубля до 91,29. Подорожал только бензин марки АИ-98 и выше — со 100 рублей 83 копеек до 101 рубля 21 копейки.
- За отчётный период Росстат зафиксировал изменение цен на топливо в 27 субъектах РФ. Сильнее всего бензин подорожал в Томской области (плюс 5,2%) и Республике Хакасия (плюс 4,6%). В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил в цене по 0,2%.
- Снижение цен на бензин зафиксировано в 46 субъектах, сильнее всего в в Севастополе (минус 15,1%), Республике Крым (минус 14,8%) и Вологодской области (минус 12,2%).
Бензин АИ-95 в ходе торгов на бирже 4 августа подорожал сразу на 7,52%, до 81,636 тысячи рублей за тонну. Это близко к рекордным значениям, зафиксированным в 2025 году. Бензин АИ-92, наоборот, подешевел на 1,7%, до 72,916 тысячи рублей за тонну. Биржевая цена дизельного топлива сократилась на 0,25%, до 74,942 тысячи рублей за тонну.
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