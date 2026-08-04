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АЗС в шести регионах получили предупреждения от ФАС из-за цен на топливо

Ещё в двух областях были возбуждены антимонопольные дела
Новости
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Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ситуацией со стоимостью топлива на АЗС в разных регионах России и выдавать предупреждения тем операторам, которые завышают цены. 4 августа в пресс-службе ФАС заявили, что предупреждения получили владельцы сетей в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской, Херсонской и Оренбургской областях. Кроме того, Ямало-Ненецкое УФАС приняло меры антимонопольного реагирования к компании «Газонаполнительная станция», изменившей розничные цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ). 

  • Предупреждения получил независимый красноярский оператор «Регион 24», владеющий 23 АЗС. За последние два месяца он изменил цены на топливо, но не представил достаточных экономических обоснований для этого. В результате цены на заправках этой компании оказались выше, чем у вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 
  • Брянское УФАС выдало предупреждения владельцам АЗС «Люкс-Ойл», на которых необоснованно изменились цены. Они должны в установленный срок вернуть стоимость на прежний уровень. 
  • В Нижегородской области предупреждения получили операторы сетевых АЗС IRBIS и «ОПТИ». В том, что они изменили цены на топливо, антимонопольщики заподозрили нарушение закона о защите конкуренции.
  • С начала июня цены на бензин и дизельное топливо в Херсонской области повысил оператор АЗС в Новотроицком муниципальном округе и компания «ЮГ ОЙЛ», реализующая бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе. В срок до 10 дней с момента получения предупреждения они должны снизить стоимость горючего. 
  • Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Все они резко повысили цены.
  • Наконец, Ямало-Ненецкое УФАС приняло меры антимонопольного реагирования к АО «Газонаполнительная станция», изменившему розничные цены на сжиженный углеводородный газ. Оператор снизил цену СУГ. 
  • Также в двух областях были возбуждены дела. Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС из-за подозрений в заключении антиконкурентного соглашения. Операторы отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость бензина АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на него до одного уровня. 
  • Дело возбуждено и в отношении единственного продавца топлива в Солтонском районе. Его подозревают в установке монопольно высоких цен. 

Ранее стало известно, что в Крыму и Севастополе цену бензина АИ-92 на заправках сетей ТЭС и «Атан» зафиксируют на отметке не выше 100 рублей за литр. К середине месяца планируется привести к этому же порогу и другие виды топлива — АИ-95 и дизельное.

Какая обстановка с ценами на АЗС в вашем регионе?

Цены всё ещё высокие
Цены постепенно снижаются
Цены вернулись на докризисный уровень

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Фото на обложке: Яндекс Карты

#Рынок#Цены#Топливо
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Комментарии
Комментарии1
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10 мин. назад
Цены должны определяться исключительно рынком, а не административно-командным методами.
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