АЗС в шести регионах получили предупреждения от ФАС из-за цен на топливо

С начала июня цены на бензин и дизельное топливо в Херсонской области повысил оператор АЗС в Новотроицком муниципальном округе и компания «ЮГ ОЙЛ», реализующая бензин АИ-95 в Ивановском муниципальном округе. В срок до 10 дней с момента получения предупреждения они должны снизить стоимость горючего.

Оренбургское УФАС направило в адрес восьми продавцов топлива предупреждения о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки нарушения закона. Все они резко повысили цены.

Наконец, Ямало-Ненецкое УФАС приняло меры антимонопольного реагирования к АО «Газонаполнительная станция», изменившему розничные цены на сжиженный углеводородный газ. Оператор снизил цену СУГ.

Также в двух областях были возбуждены дела. Алтайское краевое УФАС возбудило дело в отношении двух сетей АЗС из-за подозрений в заключении антиконкурентного соглашения. Операторы отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость бензина АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на него до одного уровня.