Бренд Esteo объявил цену и открыл приём заказов на флагманский гибрид ЕТ8

Габариты Esteo Exlantix ET8 составляют 5205х1998х1800 миллиметров при колёсной базе 3120 миллиметров. Внутри три ряда сидений на шесть посадочных мест, 30-дюймовый дисплей на передней панели с разрешением 6К и голосовой ассистент с искусственным интеллектом. Для задних пассажиров есть отдельный экран на 17,3 дюйма, расположенный на потолке. В состав аудиосистемы входят 23 динамика. В центральную консоль встроен бокс, внутри которого может поддерживаться температура от -18 до +50 градусов.