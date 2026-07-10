Бренд Esteo объявил цену и открыл приём заказов на флагманский гибрид ЕТ8

Созданная для российского рынка марка Esteo объявила стоимость флагманского гибридного кроссовера Exlantix ЕТ8. На модель принимаются предварительные заказы, однако полный прайс-лист с подробным описанием комплектации пока не опубликован. Шестиместный 5,2-метровый вседорожник оценили в 7 490 000 рублей.
- Габариты Esteo Exlantix ET8 составляют 5205х1998х1800 миллиметров при колёсной базе 3120 миллиметров. Внутри три ряда сидений на шесть посадочных мест, 30-дюймовый дисплей на передней панели с разрешением 6К и голосовой ассистент с искусственным интеллектом. Для задних пассажиров есть отдельный экран на 17,3 дюйма, расположенный на потолке. В состав аудиосистемы входят 23 динамика. В центральную консоль встроен бокс, внутри которого может поддерживаться температура от -18 до +50 градусов.
- В состав силовой установки входят турбомотор 1.5 и два электродвигателя. Первый работает исключительно как генератор. Пиковая отдача достигает 469 л.с. и 634 Нм. Машина набирает 100 км/ч за 5,4 секунды и достигает максимальных 199 км/ч. Запас хода на 40-киловаттной батарее не уточняется, однако общая автономность превышает 1100 километров. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 75 кВт. Клиренс составляет 200 миллиметров. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы.
- В оснащение включили колёсные диски диаметром 21 дюйм, систему автоматической парковки, полный набор ассистентов водителя. Упоминаются обогрев и вентиляция всех сидений, массажёры для пассажиров первых двух рядов. За пассивную безопасность отвечают 10 надувных подушек.
- Exlantix ET8 перекочевал в состав бренда Esteo из линейки китайской марки Exeed (с идентичной ценой). Вместе с ним на сайте Esteo представлены кроссоверы Exlantix ET и седан Exlantix ES (от 5 865 000 и 5 670 000 рублей соответственно).
Накануне на сайте Esteo опубликовали прайс-лист на среднеразмерный кроссовер MX. Новинка предложена в двух комплектациях: «Премиум» стоимостью 3 990 000 рублей и «Флагман» за 4 290 000 рублей. Вне зависимости от уровня оснащения у MX двухлитровый турбомотор мощностью 197 л.с., 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.
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