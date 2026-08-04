Бензин АИ-95 подорожал на бирже на 7,5% за день

Демпфирующий механизм создан для сдерживания роста внутренних цен на топливо. Он призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке, сдерживая рост стоимости топлива в стране.

Также закон корректирует правила получения нефтяными компаниями обратного акциза на нефть, идущей на переработку на территории РФ. В нормативный объём топлива, который компания обязана реализовать на бирже, чтобы получить обратный акциз, включены прямые договоры с уполномоченными поставщиками. Их определит правительство, а не только сделки на бирже.

С 4 августа цену бензина АИ-92 на заправках сетей ТЭС и «Атан» в Крыму и Севастополе зафиксировали на отметке не выше 100 рублей за литр, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. К середине месяца планируется привести к этому же порогу и другие виды топлива. До этого литр АИ-92 на «Атане» стоил 149 рублей, АИ-95 — 199 рублей, АИ-100 — 269 рублей.