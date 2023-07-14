Белорусский кроссовер, рамники за 3,5 млн рублей и почему машины Hyundai и Kia легко угнать. Главное за день

В США Hyundai и Kia обвинили в слабой защите от угона. И сейчас компании готовятся к многомиллионным выплатам пострадавшим. Действительно ли корейские машины настолько уязвимы? Мы выяснили у экспертов.



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У рамных машин есть преданная аудитория. Однако новых рамников в РФ сейчас немного. Зато на вторичке выбор хороший, причём даже в умеренном по сегодняшним меркам бюджете. Мы выбрали пять интересных моделей.

