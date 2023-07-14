Белорусский кроссовер, рамники за 3,5 млн рублей и почему машины Hyundai и Kia легко угнать. Главное за день
Добрый вечер! Ателье Manhart впервые в своей истории доработало Lancia Delta Integrale. Тюнеры назвали проект «оптимизированной классикой»: отдача мотора увеличивается почти вдвое, модифицируются подвеска и тормоза, но внешность хэтча остаётся почти неизменной. Сгорая от желания прокатиться на такой машине, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Выбираем «третий» Santa Fe
Линейка кроссоверов Hyundai началась именно с модели Santa Fe, которая неизменно пользовалась хорошим спросом. Поэтому сейчас на вторичке множество таких машин. Мы составили гид по выбору кроссовера третьего поколения: рассказываем про особенности конструкции, цены и слабые места.
История Oldsmobile Profile
Эта история могла бы лечь в основу голливудского блокбастера! Но жизнь, увы, — это не кино. Иначе очередной герой рубрики «Старые, но не бесполезные» не оказался бы последней важной машиной в истории бренда Oldsmobile. Вспоминаем интереснейший концепт Profile, который стал, возможно, первым представителем сегмента спортивных кроссоверов и вдохновил дизайнеров Tesla.
Важные новости
- Самым мощным серийным Hyundai стал 650-сильный электрокар Ioniq 5 N
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Почитать перед сном
В США Hyundai и Kia обвинили в слабой защите от угона. И сейчас компании готовятся к многомиллионным выплатам пострадавшим. Действительно ли корейские машины настолько уязвимы? Мы выяснили у экспертов.
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У рамных машин есть преданная аудитория. Однако новых рамников в РФ сейчас немного. Зато на вторичке выбор хороший, причём даже в умеренном по сегодняшним меркам бюджете. Мы выбрали пять интересных моделей.
Кстати!
Столько денег уходит на содержание Geely Atlas: дневник трат.
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