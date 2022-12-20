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Запасы новых машин, электрический Ларгус и японские минивэны вместо ГАЗели. Главное за день

Что случилось во вторник, 20 декабря 2022 года
Новости

Добрый вечер! Ателье Zagato превратило седан Alfa Romeo Giulia в уникальное купе. Помимо нового кузова, новинка получила укороченную базу и 540-сильный двигатель в сочетании с «механикой». Проект реализован в честь 100-летнего юбилея сотрудничества автобренда и ателье. Владеть автомобилем будет частный коллекционер. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Дефицит автомобилей

Минпромторг опроверг информацию о дефиците новых автомобилей. В ведомстве сообщили, что в стране насчитывается более 120 тысяч машин: либо произведённых в России, либо ввезённых из-за рубежа и ещё не поставленных на учёт.

Новый Hyundai Kona

Компания Hyundai опубликовала первые изображения кроссовера Kona следующего поколения. Новинка стала крупнее и будет предлагаться с тремя разными оформлениями экстерьера. В гамме будут электрическая версия, модификации с ДВС, а также гибриды.

Важные новости

Почитать перед сном

Правила гласят, что знак аварийной остановки должен быть размещён в 15 метрах от машины, попавшей в ДТП. Можно ли поставить его «на глаз» или сотрудники ГИБДД замеряют расстояние и выписывают штраф в случае ошибки? Отвечает юрист!

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Семейный автомобиль — это обязательно кроссовер? Нет! Мы подобрали небанальные минивэны из Японии, которые вполне могут стать машиной на каждый день. Все они прямо сейчас продаются на Авто.ру и стоят не дороже ГАЗели. Изучайте и приценивайтесь!

Кстати!

Пропускать пешехода или нет? Попробуйте не ошибиться в новой непростой задаче на знание ПДД!

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