Запасы новых машин, электрический Ларгус и японские минивэны вместо ГАЗели. Главное за день

Правила гласят, что знак аварийной остановки должен быть размещён в 15 метрах от машины, попавшей в ДТП. Можно ли поставить его «на глаз» или сотрудники ГИБДД замеряют расстояние и выписывают штраф в случае ошибки? Отвечает юрист!

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