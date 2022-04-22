Дилеры ставят заградительные цены: почему они не хотят продавать машины

Почему дилеры не заинтересованы в продажах

Новые автомобили не приходят на рынок уже несколько недель из-за простоев заводов и логистических проблем в отрасли. В большинстве случаев поставки просто прекращены. Поэтому дилеры взвинтили цены до предела. Автосалоны руководствуются установкой о том, что если человеку действительно нужен автомобиль, то он отдаст за него любые деньги даже сейчас. В этом уверен руководитель Российского союза автомобилистов Антон Шапарин.

«Санкции на целый ряд сегментов делают работу, например, большой немецкой тройки не самым интересным занятием в России, потому что у них основные продажи были в сегментах S- и E-класса. А сейчас им осталась мелочь, ориентированная на такси. Поэтому не факт, что они вернутся в обозримой перспективе. Дилеры сейчас просто сидят на остатках и продают их за очень большие деньги. При этом ищут машины где угодно», — говорит эксперт.

У всех дилеров и производителей разные запасы на складах, а новых поступлений нет практически ни у кого. Поэтому и цены в автосалонах оказываются фактически заградительными, рассказал Журналу Авто.ру исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Такие цены, по его словам, будут сохраняться ещё какое-то время, так как у дилеров сейчас нет задачи распродать запасы. Вместо продаж автомобилей они больше внимания уделяют вторичному рынку.

По словам эксперта, в марте розничные рекомендованные цены были повышены на 20–40%. Но у дилеров была ещё и своя маржа, которую они тоже увеличили. Поставок из Европы в ближайшее время не будет, «АвтоВАЗ» ушёл в отпуск до конца апреля, следом начнутся майские праздники. Корейские и китайские бренды испытывают проблемы с логистикой.

«По суше везти дорого — нет контейнеров и поездов. С морем тоже сложности из-за санкций. Сейчас идёт поиск возможностей по поставкам машин. Дилеры это понимают. Поэтому цены очень высокие и покупают только те, кому очень нужно прямо сейчас. Если люди могут ждать, то они будут ждать», — предполагает Удалов. При этом дилер может в любой момент снизить цены, если ему понадобятся деньги на операционную деятельность, добавляет эксперт.

Именно по этой причине дилеры иногда вдруг выставляют машины по сниженным ценам, утверждает автор телеграм-канала Carintrade Павел Карин. По его данным, у многих брендов можно найти автомобили не только по рекомендованным ценам, но и ниже их. «Рекомендованные розничные цены неадекватно высокие, а спроса на машины и без того не было», — говорит Карин. Поэтому, если дилеру нужна какая-то сумма, он временно опускает цены, чтобы что-то продать. Однако таких предложений немного, и они часто содержат условия вроде оплаты до конкретной даты либо обязательной сдачи другой машины в трейд-ин.