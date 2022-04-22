Дилеры ставят заградительные цены: почему они не хотят продавать машины

Цены на автомобили продолжают повышаться несмотря ни на что: производители меняют прайс-листы, а дилеры добавляют солидную маржу и наценки за дополнительное оборудование даже вопреки укреплению рубля.
Фактически рынок столкнулся с заградительными ценами — и дело не только в желании продавцов получить максимальную выгоду. Слишком высокие цены привели к тому, что покупательский спрос снизился почти до нуля, и такая ситуация рынок... устраивает. Журнал Авто.ру выяснил, как долго дилеры будут держать неподъёмные цены и где бизнесмены планируют искать машины для продажи.
Почему дилеры не заинтересованы в продажах
Новые автомобили не приходят на рынок уже несколько недель из-за простоев заводов и логистических проблем в отрасли. В большинстве случаев поставки просто прекращены. Поэтому дилеры взвинтили цены до предела. Автосалоны руководствуются установкой о том, что если человеку действительно нужен автомобиль, то он отдаст за него любые деньги даже сейчас. В этом уверен руководитель Российского союза автомобилистов Антон Шапарин.
«Санкции на целый ряд сегментов делают работу, например, большой немецкой тройки не самым интересным занятием в России, потому что у них основные продажи были в сегментах S- и E-класса. А сейчас им осталась мелочь, ориентированная на такси. Поэтому не факт, что они вернутся в обозримой перспективе. Дилеры сейчас просто сидят на остатках и продают их за очень большие деньги. При этом ищут машины где угодно», — говорит эксперт.
У всех дилеров и производителей разные запасы на складах, а новых поступлений нет практически ни у кого. Поэтому и цены в автосалонах оказываются фактически заградительными, рассказал Журналу Авто.ру исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Такие цены, по его словам, будут сохраняться ещё какое-то время, так как у дилеров сейчас нет задачи распродать запасы. Вместо продаж автомобилей они больше внимания уделяют вторичному рынку.
По словам эксперта, в марте розничные рекомендованные цены были повышены на 20–40%. Но у дилеров была ещё и своя маржа, которую они тоже увеличили. Поставок из Европы в ближайшее время не будет, «АвтоВАЗ» ушёл в отпуск до конца апреля, следом начнутся майские праздники. Корейские и китайские бренды испытывают проблемы с логистикой.
«По суше везти дорого — нет контейнеров и поездов. С морем тоже сложности из-за санкций. Сейчас идёт поиск возможностей по поставкам машин. Дилеры это понимают. Поэтому цены очень высокие и покупают только те, кому очень нужно прямо сейчас. Если люди могут ждать, то они будут ждать», — предполагает Удалов. При этом дилер может в любой момент снизить цены, если ему понадобятся деньги на операционную деятельность, добавляет эксперт.
Именно по этой причине дилеры иногда вдруг выставляют машины по сниженным ценам, утверждает автор телеграм-канала Carintrade Павел Карин. По его данным, у многих брендов можно найти автомобили не только по рекомендованным ценам, но и ниже их. «Рекомендованные розничные цены неадекватно высокие, а спроса на машины и без того не было», — говорит Карин. Поэтому, если дилеру нужна какая-то сумма, он временно опускает цены, чтобы что-то продать. Однако таких предложений немного, и они часто содержат условия вроде оплаты до конкретной даты либо обязательной сдачи другой машины в трейд-ин.
Тотального дефицита всё ещё нет
По оценкам компании «Автодом», спрос на автомобили в дилерских центрах группы компаний снизился почти до минимальных значений из-за повышения цен на 60–70%. Причём о дефиците продавцы уже не говорят, как это было раньше.
«На данный момент дефицита автомобилей нет, поскольку запасов дилеров хватит на удовлетворение потребительского спроса в ближайшее время. Сейчас более остро стоит вопрос стоимости автомобилей. По логике, после стабилизации курса поставщики должны были скорректировать стоимость автомобилей. Но, к сожалению, этого не произойдёт, и нынешние цены сохранятся в дальнейшем», — объясняет генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Ожидания потребителей относительно снижения стоимости автомобилей будут и дальше тормозить спрос, говорит эксперт. Поэтому «Автодом» уже пересмотрел цены в сторону снижения на ряд моделей верхнего ценового сегмента из-за почти полного прекращения покупательской активности.
Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич оценивает повышение средней стоимости автомобилей и комплектующих примерно в 50%. Цены, по его словам, диктует рынок, который держит равновесие между спросом и предложением: дилеры будут сохранять такой уровень цен, при котором остаётся хоть какой-нибудь спрос.
В условиях прекращения поставок дилер выкупает новые автомобили в регионах.
«Запас автомобилей конечен и, предположительно, к началу лета сохранится дефицит по большинству брендов, который продлится минимум до 2023 года», — говорит Андрей Терлюкевич. Исключение, по его мнению, составляют китайские марки, которые сейчас наращивают объёмы сбыта на российском рынке и запускают дополнительные программы поддержки для своих клиентов.
Участники рынка хотят отмены ограничений
По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, дилеры сейчас всё чаще ищут возможности закупки машин у частников, чтобы участвовать в цепочке продаж машин, поставленных неофициальным путём. По словам эксперта, рынок в этом вопросе ждёт поддержки от государства: «Автомобили потихоньку, но всё-таки импортируются. Какие-то послабления по поводу авторских прав у нас в стране уже есть, поэтому наверняка государство будет предпринимать похожие шаги и в автомобильной отрасли».
Сейчас по закону машину в возрасте до трёх лет в страну может ввезти только физическое лицо по СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства). По словам руководителя РАС Антона Шапарина, некоторые дилеры уже начали интересоваться возможностями сотрудничества с частниками, которые везут в страну машины таким способом.
Если же у машины есть ОТТС, то юридическое лицо его привезти не может, нужно получить разрешение от представителя бренда. Либо получить своё одобрение типа и сертификат, который стоит больших денег, — поэтому такая схема для дилеров не интересна.
«Сейчас нужно либо государству отменить это ограничение, либо в целом отменить Техрегламент и перейти к более ранним форматам работы. Либо рассмотреть отмену растаможки и дать возможность завозить машины по декларациям. В любом случае рынку нужны какие-то меры от государства. В противном случае невозможно будет справиться с дефицитом», — поясняет Шапарин.