Автомобиль-двойник и поддельные документы: как обманывают покупателей на вторичке

Что делают с автомобилями-двойниками, если вскрылся обман

По сути, легализовать машину с поддельными номерами в Екатеринбурге в ближайшее время вообще не получится. Как объяснил юрист, при обнаружении двойника правоохранители первым делом выясняют его реальную историю. В данном случае удалось быстро восстановить первоначальный VIN-номер: для этого экспертам пришлось изучить номерные блоки и маркировки на деталях, которыми производители защищают свои машины. Правда, в российских базах машина с этим номером не значилась, и её объявили в международный розыск через Интерпол.

«Чтобы понять, что делать дальше, нам нужен ответ из Интерпола — найдут они владельца или нет. Вариантов может быть несколько. Собственника вообще могут не найти. Или он откажется от притязаний, потому что доставить автомобиль из России слишком сложно. А ещё настоящий владелец мог получить страховую премию за угон, и все права на машину перешли к его страховщику, который находится за границей. Тогда надо будет дождаться решения этой компании», — предполагает юрист.

Если собственника удаётся найти, пояснил юрист, то ему направляют извещение. «Но из Европы забирать автомобиль к нам вряд ли поедут. В моей практике находили автомобили, угнанные в Белоруссии и Казахстане, — и оттуда владельцы точно приедут за своей машиной. Тогда обманутый покупатель точно остаётся без машины и без денег», — признаёт юрист.

Если же притязаний на машину нет, можно попробовать её сохранить и переоформить на фактического владельца. По словам Форманчука, такая возможность у добросовестных приобретателей появилась несколько лет назад. Автомобилю могут вернуть реальный VIN-номер и допустить к эксплуатации: есть организации, которые специализируются на повторной маркировке. И если раньше такой владелец в лучшем случае мог продать машину на запчасти, так как поставить её на учёт в ГИБДД было невозможно, то теперь это вполне реально.

Одновременно с этим полиция должна организовать розыск продавца-мошенника. Потерпевший написал заявление и надеется, что мошенника найдут. «Дело отправляют по месту его совершения, полиция возбуждает дело о мошенничестве и подделке документов. Если продавца найдут, должен быть суд. Если его вину докажут, то клиент имеет право требовать возмещения ущерба в полном объёме», — уверен юрист.

Пока автомобиль с поддельными номерами стоит на спецстоянке в Екатеринбурге, а его обманутый покупатель ходит пешком. И шансов на то, что машину получится легализовать, не слишком много, считает юрист. Расследование может тянуться годами, а шансы на успех невелики, говорит он.