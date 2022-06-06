Автомобили уже продают со скидками: что происходит? Таблица цен

Почему дилеры снижают цены

Продажную стоимость машин дилеры снижают либо при полном отсутствии спроса, либо в случае срочной нужды в оборотных средствах. В течение мая на рынке можно было найти много предложений со скидками, есть они и сейчас. Правда, о возврате докризисных цен речь пока не идёт — только о скидках с актуальных на сегодня РРЦ, которые сами по себе очень высокие. Хотя раньше дилеры продавали автомобили существенно дороже РРЦ, увеличивая свою маржу за счёт формальной установки допоборудования.

Но уже в марте спрос упал и цены пришлось понижать, утверждает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Весь прошлый год цены поднимали именно дилеры со своими допами. А в начале марта прайс-листы переписали уже дистрибьюторы, и сразу на 10–40%. Дилеры не захотели терять свою маржу по допам и сначала накинули её на новые РРЦ. Поэтому произошёл такой резкий скачок цен. И когда трафик в салонах упал до нуля, цены пришлось снижать, иначе салоны просто простаивали бы», — говорит Удалов.

Ниже РРЦ, по словам эксперта, дилеры продают в двух случаях: чтобы быстро получить деньги на текущие расходы, либо реализуя прошлогодние машины, выкупленные салоном ещё до кризиса по старым ценам.

Если в прежние месяцы продавцы только прощупывали рынок, стараясь получить максимально возможный доход без оглядки на конкретные цели, то сейчас у них вновь появились планы продаж, рассказал эксперт рынка и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин. А вместе с планами вернулись и скидки под конец месяца. Так, две недели назад VW Tiguan можно было купить дешевле, чем сейчас, потому что в конце мая дилеры спешили выполнить план месяца, а в начале июня им это уже не требовалось.

«С 1-го по 10-е число в салонах ничего не происходит, скидок нет. Неизвестно, какой план и сколько нужно продать. К 10-му появляются все цифры, и дилеры активно продают до 20-го. А вот с 20-го по 30-е число каждого месяца дилеры уже “докручивают” то, что не успели продать для выполнения плана. Впрочем, это не массовая история. Тотального снижения цен пока нет. И никто честно не раскрывает свои запасы на складах», — говорит Карин.