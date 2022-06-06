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Автомобили уже продают со скидками: что происходит? Таблица цен

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Екатерина Демишева

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Несмотря на заявления о дефиците автомобилей и остановке поставок, российские дилеры продолжают вести торговлю. Чтобы получить деньги на операционные расходы и хоть какую-то прибыль, автосалоны вынуждены продавать машины дешевле, чем заявлено в рекламе. Более того, в продаже всё чаще появляются автомобили по стоимости ниже рекомендованных розничных цен (РРЦ), установленных дистрибьюторами.

Эксперты, с которым поговорил Журнал Авто.ру, утверждают, что машин на складах сейчас больше, чем кажется, а задержки в поставках дилерам зачастую носят искусственный характер. Объясняем, что происходит, почему машины продают дешевле РРЦ и как найти выгодное предложение.

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Почему дилеры снижают цены

Продажную стоимость машин дилеры снижают либо при полном отсутствии спроса, либо в случае срочной нужды в оборотных средствах. В течение мая на рынке можно было найти много предложений со скидками, есть они и сейчас. Правда, о возврате докризисных цен речь пока не идёт — только о скидках с актуальных на сегодня РРЦ, которые сами по себе очень высокие. Хотя раньше дилеры продавали автомобили существенно дороже РРЦ, увеличивая свою маржу за счёт формальной установки допоборудования. 

Но уже в марте спрос упал и цены пришлось понижать, утверждает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. «Весь прошлый год цены поднимали именно дилеры со своими допами. А в начале марта прайс-листы переписали уже дистрибьюторы, и сразу на 10–40%. Дилеры не захотели терять свою маржу по допам и сначала накинули её на новые РРЦ. Поэтому произошёл такой резкий скачок цен. И когда трафик в салонах упал до нуля, цены пришлось снижать, иначе салоны просто простаивали бы», — говорит Удалов. 

Ниже РРЦ, по словам эксперта, дилеры продают в двух случаях: чтобы быстро получить деньги на текущие расходы, либо реализуя прошлогодние машины, выкупленные салоном ещё до кризиса по старым ценам.

Если в прежние месяцы продавцы только прощупывали рынок, стараясь получить максимально возможный доход без оглядки на конкретные цели, то сейчас у них вновь появились планы продаж, рассказал эксперт рынка и автор телеграм-канала carintrade Павел Карин. А вместе с планами вернулись и скидки под конец месяца. Так, две недели назад VW Tiguan можно было купить дешевле, чем сейчас, потому что в конце мая дилеры спешили выполнить план месяца, а в начале июня им это уже не требовалось.

«С 1-го по 10-е число в салонах ничего не происходит, скидок нет. Неизвестно, какой план и сколько нужно продать. К 10-му появляются все цифры, и дилеры активно продают до 20-го. А вот с 20-го по 30-е число каждого месяца дилеры уже “докручивают” то, что не успели продать для выполнения плана. Впрочем, это не массовая история. Тотального снижения цен пока нет. И никто честно не раскрывает свои запасы на складах», — говорит Карин.

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На какие модели можно получить скидку

По данным эксперта, в мае 2022 года многие дилеры действительно продавали автомобили дешевле РРЦ. А выше РРЦ, по его словам, сейчас идут только очень востребованные модели, которых действительно мало. Например, топовые комплектации Kia Carnival. А вот машины концерна VAG, за исключением самых желанных (например, двухлитрового Tiguan в хорошей комплектации с набором опций), вполне можно найти с ценником ниже рекомендованного.

«РРЦ на Тигуан выросла с марта на 1,3 млн рублей. А машины закупались до этого подорожания. И у дилеров есть хорошая дельта на снижение. Ниже РРЦ уходят машины, которые были закуплены и в самом начале повышений, ведь подорожание происходило поэтапно. И это не только автомобили 2021 года, машин 2022 года выпуска тоже немало. По той же причине можно найти и купить со скидкой Skoda Rapid или VW Polo», — рассказывает эксперт. 

Снижать стоимость могут не только дилеры, но и сами производители. Последнее касается китайских марок, которые, по словам опрошенных экспертов, слишком сильно повысили стоимость своей продукции на общей волне. И сегодня китайские бренды делают скидки к РРЦ прямо от производителей. В прайс-листах это указывается как «прямая скидка», которая доходит до 300 тысяч рублей. Так, по словам Павла Карина, делают компании Geely и Chery. Происходит это потому, что склады китайских брендов заполнены, а быстро продать товар не могут из-за неоправданно высоких цен. 

А вот искать скидки на российские марки особого смысла нет, говорит Карин. «Автомобили Lada дешевле РРЦ найти сложно. Это будут самые пустые и простые версии, например, Granta на “механике”. Хорошо оснащённые Lada сейчас в дефиците. Нередко можно встретить “жирную” Vesta, которая стоит дороже турбированного Skoda Rapid», — рассказывает Павел Карин.

Какие автомобили продаются дешевле РРЦ*
Модель ГодКомплектацияГородЦенаРРЦ, руб.
Haval F7x20221.5 AT 2WD Elite Санкт-Петербург24700002789000
VW Tiguan20221.4 AТ 4x4 RespectМосква34909003605900
VW Tiguan20211.4 AТ 2WD RespectВоронеж32219003627500
Skoda Kodiaq20221.4 AT 2WD AmbitionСанкт-Петербург33100003677800
Skoda Karoq20221.6 AT 2WD ActiveМосква23900002932300
VW Polo20221.6 AT ExclusiveСанкт-Петербург17600002060000
Kia Cerato20211.6 AT ClassicМосква18700002105000
Skoda Rapid20221.6 AT AmbitionСанкт-Петербург17350001952500

* По данным телеграм-канала carintrade на май 2022 года

Новые Лады сейчас выпускаются, но объёмы производства пока малы, а проблемы с логистикой комплектующих никуда не делись, делится директор по развитию дилерской группы «Прагматика» Александр Шапринский. С корейскими брендами ситуация чуть проще, но выбирать фактически не из чего. «Поставки сегодня крайне малы, и пока доставляется только тот товар, который был изготовлен ранее. АвтоВАЗ начал работать только сейчас. По Kia всё стабильнее, можно посмотреть, что есть в производственной трубе, и купить. Под заказ уже никто не покупает. Мы видим, что есть у производителя, и только после этого контрактуем», — объяснил дилер.

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Что будет с ценами

Рост спроса в компании ожидают летом — когда люди начнут изымать деньги с депозитных счетов и получать автокредиты после снижения банковских ставок. 

«Люди летом снова начнут покупать. По нашим брендам никаких проблем с поставками нет, они ритмичные, запчасти тоже есть. Мы рассматривали параллельный импорт и другие каналы продаж, но пока это не имеет никакого смысла, потому что выходит дороже, чем прямые поставки от дистрибьютора», — объясняет представитель «Прагматики».

Как ранее заявляли представители отрасли, запасов новых машин на складах пока достаточно. Причём заявления дилеров, по словам Павла Карина, нельзя принимать на веру: в реальности запасов у них ещё больше. По данным партнёров нашего собеседника, автомобилей хватит как минимум на 6–7 месяцев, то есть до конца года новые машины в стране будут. Официально представители дилерских компаний в разговорах с Журналом Авто.ру рассказывали, что запасов им хватит на 3–4 месяца. 

Некоторые производители и сами дозируют поставки машин через представительства. В таких случаях автомобилей у дилеров нет, но они получают их со складов представительств, где по-прежнему много машин 2021 года выпуска. Именно так, по мнению Карина, поставки дозируют корейцы. А цены, в зависимости от ситуации, так и будут меняться волнообразно.

«Если машин нет, цена растёт. Но спроса тоже нет, поэтому цена должна падать. Если дилеру нужен покупатель, цены будут снижать. Мы ждали остановку спроса в 2020 году, потом в 2021 году. Но люди всё покупали и покупали. А потом в середине марта спрос действительно упал: людям было не до машин, к тому же появились космические условия по вкладам. Сейчас ставку ЦБ понижают, пойдут кредиты, и спрос начнёт расти, что снова приведёт к росту цен. Это постоянные качели», — резюмирует эксперт. По его мнению, машины дешевле РРЦ будут появляться в продаже как минимум до конца лета.

Стоит ли вообще сейчас покупать автомобиль?

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