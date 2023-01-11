Чем займут российский завод Nissan, последний Renault Megane RS и легальные места для зимнего дрифта. Главное за день

Добрый вечер! Ателье Mansory представило необычный (даже по меркам своих смелых работ) проект — доработанный спорткроссовер Lamborghini Urus, который лишился двух задних дверей. Помимо серьёзно изменённого кузова, Урус получил 900-сильный мотор, но купить такую машину сможет далеко не каждый желающий. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Легальные места для дрифта
Зимний дрифт давно стал частью российской автомобильной культуры, однако на дорогах общего пользования заниматься им точно не стоит. И как быть, если ну очень хочется поездить боком? Отправиться на специальную трассу! Благо подходящую локацию можно найти во многих городах России. И сейчас мы расскажем сразу про 10 таких мест.
АвтоВАЗ и электромобиль E-Neva
На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, которым теперь управляет АвтоВАЗ, планируется выпускать не только несколько неназванных пока новинок Lada, но и разработанный компанией «Алмаз-Антей» электромобиль E-Neva. Это двухмоторный (435 л.с. и 824 Нм) кроссовер, который способен набирать «сотню» за 2,7 секунды и проезжать без подзарядки до 463 километров.
Важные новости
- АвтоВАЗ попросил повысить утильсбор, чтобы защитить рынок от импорта
- BMW покажет электрическую «пятёрку» уже в нынешнем году
- Lamborghini и Bugatti заявили о рекордных поставках в 2022 году
- Представлен Renault Megane RS Ultime — последний хот-хэтч с приставкой RS
Почитать перед сном
Представим себе ситуацию: иностранец приехал в Россию на своей машине и решил здесь же её продать. Как оформить такую сделку и не придётся ли возвращаться к месту пересечения границы? Отвечает юрист!
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Мы уже рассказывали вам о лучших российских горнолыжных курортах для тех, кто только начинает знакомство с активными зимними развлечениями. Сегодня в рубрике «Путешествия» речь пойдёт о локациях, которые придутся по вкусу опытным лыжникам и сноубордистам. А также о том, как удобнее всего до них добираться, где там жить и вкусно питаться. Погнали!
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Какие категории водительских прав нужны для управления теми или иными транспортными средствами: объясняем в подробностях.
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