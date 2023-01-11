Чем займут российский завод Nissan, последний Renault Megane RS и легальные места для зимнего дрифта. Главное за день

Представим себе ситуацию: иностранец приехал в Россию на своей машине и решил здесь же её продать. Как оформить такую сделку и не придётся ли возвращаться к месту пересечения границы? Отвечает юрист!

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Мы уже рассказывали вам о лучших российских горнолыжных курортах для тех, кто только начинает знакомство с активными зимними развлечениями. Сегодня в рубрике «Путешествия» речь пойдёт о локациях, которые придутся по вкусу опытным лыжникам и сноубордистам. А также о том, как удобнее всего до них добираться, где там жить и вкусно питаться. Погнали!