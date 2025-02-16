Зимний дрифт давно стал неотъемлемой частью российской автомобильной культуры. И дело не только в подходящем климате: снег и лёд почти не стачивают шины и гуманно нагружают подвеску с трансмиссией. А в случае ошибки можно не переживать из-за дорогого кузовного ремонта, ведь вокруг мягкие сугробы. Иными словами, практиковаться в скольжениях можно даже на обычной повседневной машине без особого вреда для неё.
Другой вопрос, что экстремальные упражнения на парковках супермаркетов и дорогах общего пользования небезопасны и не совсем законны, из-за чего регулярно пресекаются сотрудниками ГИБДД. Поэтому оттачивать навыки азартной езды и мериться силами с единомышленниками мы рекомендуем на закрытых трассах. И подходящих локаций хватает по всей стране — от Арктики до Дальнего Востока. Да и билеты на такие автодромы стоят, как правило, недорого. Рассказываем про самые интересные и техничные трассы.
На территории Москвы легальные площадки для езды боком можно пересчитать по пальцам, да и те открыты не всегда. Зато в Подмосковье выбор намного шире — не составит труда подобрать трассу на любой вкус и кошелёк. Сезонные трек-дни устраивают на стационарных автодромах вроде Moscow Raceway и ADM Raceway, прокладывают зимние извилистые конфигурации на бывших авиавзлётках (Shokai Motors Сhampionship), расчищают и ровняют с приходом морозов грунтовые спортивные дорожки («Тропикана», «Бородино», «Формула 7 — Шереметьевский кубок», «Ралликс»). В общем, при устойчивой отрицательной температуре подходящие активности происходят чуть ли не каждые выходные.
Если опыта маловато, то для ознакомления с возможностями автомобиля и проверки уровня личных навыков есть смысл отправиться на замёрзший водоём. Но не на первый попавшийся, а на специально подготовленный — чтобы потом не пришлось доставать машину со дна. Например, сообщество #ДмитровЛёд организовало на севере Подмосковья уютный кластер по системе «всё включено». Платишь за въезд, а дальше сам решаешь: покрутиться для начала на учебной площадке или сразу помчать по трассе. Кстати, ребята готовят разные конфигурации: с уклоном как в классический дрифт (около 1,3 км, 2500 рублей), так и в ралли-спринт (3,5–4,6 км, 5000 рублей).
#ДмитровЛёд
Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, на Яндекс Картах
Цена: от 2500 рублей
Но, когда душа просит ещё и соревновательную составляющую, стоит обратить внимание на серию ралли-спринтов «МосАвтоСлалом», которую зимой традиционно проводят на RDRC Racepark (бывшем аэродроме Быково). В ассортименте гонки разного уровня — от любительского до чемпионата Москвы. Но во всех случаях гость получает классную трассу длиной примерно 1–2 км (зависит от конфигурации), безупречную организацию, тотальную безопасность и доступность для любого гражданского автомобиля. Визит на такое мероприятие обычно стоит около 5000 рублей.
Здесь ситуация с зимними треками в целом напоминает московскую — выбор есть, но за адреналином придётся ехать на окраины или в область. Однако Санкт-Петербург выгодно отличается тем, что в распоряжении местных пилотов имеется целый специализированный комплекс с просторной парковкой, фудтраками, бодрой музыкой и прочими удобствами. Как говорят опытные гонщики, Pargolovo Cross — это то, с чего должен начинаться любительский автоспорт.
Сюда точно стоит приехать, если плоским площадкам вы предпочитаете езду боком по техничной семикилометровой трассе раллийного плана, где есть и ходовые отрезки, и извилистые участки, и даже трамплин! Здесь проводят серию демократичных соревнований, для участия в которых требуется лишь водительское удостоверение. Ещё нужен шлем, но его можно арендовать у организаторов. Стартовый взнос за стандартный автомобиль — 6000 рублей. Хотя надо понимать, что, в отличие от замёрзшего озера, «сухопутный» ралли-спринт не исключает кочек, колеи и прочих неровностей, поэтому как минимум силовая защита моторного отсека для таких заездов не помешает.
Pargolovo Cross
Адрес: Санкт-Петербург, Парголово, ул. Красноярская, 1 (далее 500 метров через поле). На Яндекс Картах
Цена: от 6000 рублей
В Арктике сама природа способствует распространению массового зимнего автоспорта, а местные активисты в этом ей энергично помогают. Например, в посёлке Кильдинстрой на берегу реки Кола устраивают любительский чемпионат Drift Time — возможно, самый северный в мире. Да ещё и с призовым фондом в размере 150 000 рублей!
Понятно, что на эти деньги претендуют в основном опытные пилоты, но и новичков организаторы активно завлекают. К примеру, дают возможность дебютантам поучаствовать в заездах совершенно бесплатно. Впрочем, стартовый взнос в любом случае невелик и составляет 2500 рублей.
Drift Time
Адрес: Мурманская область, Кольский район, пос. Кильдинстрой, Железнодорожный тупик. На Яндекс Картах
Цена: от 2500 рублей
Асфальтовая трасса «Нижегородское кольцо» летом принимает статусные чемпионаты вплоть до РСКГ, но и зимой не простаивает. Здесь с завидной регулярностью организуют ледовые марафоны на выносливость, ралли-спринты, дрифт-баттлы и трек-дни для всех желающих. Календарь морозного сезона-2023 расписан на все выходные до весны!
Расценки — демократичные. К примеру, попробовать свои силы на обычном автомобиле в режиме тренировки стоит 3000 рублей. Причём бонусом участники получают телеметрию, а значит, могут отслеживать прогресс в пилотаже по временам прохождения трассы на случай, если захочется поехать эффективно, а не эффектно. За дополнительную плату местный видеограф подготовит приятный сувенир — индивидуальный драйвовый ролик ваших приключений, снятый в том числе с применением скоростного дрона.
Нижегородское кольцо
Адрес: Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, Нижегородское кольцо. На Яндекс Картах
Цена: 3000 рублей
Автодром КВЦ — место легендарное. Соревнования самого высокого уровня здесь проводят с момента появления АвтоВАЗа. Да и расположена трасса очень удобно — в черте города, на Южном шоссе. И пусть в последнее время площадка с трудом сводит концы с концами из-за резкого роста стоимости аренды земли, владельцы всё же нашли средства на подготовку к зимнему сезону 2023 года.
Так что любой желающий получает отличную возможность покататься и отточить водительские навыки на той же самой километровой конфигурации, что используют для ледовых баталий профессиональные пилоты. Пропуск на такую тренировку стоит 2000 рублей, условие одно — нужно использовать шлем, который организаторы готовы выдать напрокат.
На Урале много водоёмов, подходящая морозная погода и мощное автомобильное сообщество, отчего дефицита зимних покатушек разного уровня не наблюдается. Но, если хочется комфортно провести время и естественно влиться в компанию единомышленников, нужно следить за анонсами мероприятий от опытных организаторов вроде команды Drive Racing.
В этом сезоне ребята проводят соревнования и трек-дни для всех желающих на озере около посёлка Цементный. Билет на целый день стоит всего 1000 рублей, причём аренда шлема включена в стоимость! На льду расчистили две конфигурации: 600-метровую дрифтовую и спринт, которая в два раза длиннее. Единственное условие для участников — исправный автомобиль без течей технических жидкостей. Плюс придётся позаботиться о подводных обитателях, заранее избавив машину от налипшего по пути на трассу грязного снега.
Drive Racing
Адрес: Свердловская область, Невьянский городской округ, п. Цементный. На Яндекс Картах
Цена: от 1000 рублей
Традиционным местом сбора фанатов зимних силовых скольжений в самом крупном городе азиатской части России стало озеро Медвежье. На этом льду уже много лет каждый сезон обустраивали трассу, а теперь организовали нечто вроде полноценного тренировочного дрифт-центра.
Локация разделена на две зоны — учебную площадку и большой скоростной круг, посетить которые на своём автомобиле стоит всего 1000 рублей за целый день. Однако организаторы настойчиво советуют арендовать подготовленную машину с инструктором (7000 рублей в час), чтобы не расстраиваться по поводу вероятных кузовных повреждений. К тому же на «боевой» технике, да ещё и под руководством специалиста получать навык езды боком проще и эффективнее.
Ice drift nsk
Адрес: Новосибирск, Ягодинская ул., 30/1, озеро Медвежье. На Яндекс Картах
Цена: от 1000 рублей
Движемся дальше на восток. Автодром «Красное кольцо» считается чуть ли не культовым среди российских поклонников скольжений и профессиональных дрифтеров. Многие полагают, что популярная субкультура в своих лучших проявлениях именно отсюда и начала распространяться по стране. Поэтому зимних активностей на авторитетном сибирском треке едва ли не больше, чем летних.
Однако среди многочисленных этапов соревнований, вроде именитого чемпионата Winter Drift Battle, владельцы трассы выкраивают временные слоты и для обычных автолюбителей. Зимние трек-сессии длятся по 15 минут и стоят по 1000 рублей. Выезд на конфигурацию — обязательно в шлеме, который можно взять напрокат на целый день за 300 рублей.
«Красное кольцо»
Адрес: Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, квартал Красное кольцо, 1. На Яндекс Картах
Цена: от 1000 рублей
На Дальнем Востоке азартные водители зимой тоже не скучают, поскольку недостатка в ледовых треках и там не наблюдается. Но если говорить о легальных точках притяжения, то опытные пилоты советуют обратить внимание на анонсы Федерации автомобильного спорта Хабаровского края, которая регулярно устраивает активности для автомобилистов разного уровня подготовки.
В частности, бывалые хвалят любительские соревнования по ралли-спринту, что проходят в акватории затона завода им. Кирова. Участникам предлагают на время проехать техничную извилистую трассу, так что за одну попытку получается испытать полный спектр эмоций — здесь и элементы дрифта, и скоростного фигурного вождения по скользкому покрытию, и дух соперничества.
Федерация Автомобильного Спорта Хабаровского края
Адрес: Хабаровск, акватория затона завода им. Кирова. На Яндекс Картах
Цена: 2000 рублей
Разумеется, это далеко не все российские трассы, где можно без опаски «дать угла» и даже побороться за спортивные награды. Мы лишь хотим подчеркнуть: при желании найти безопасную, недорогую и интересную площадку для весёлых зимних покатушек получится в любом регионе России. За исключением разве что самых южных. Поэтому не шалите на дорогах! Каждому экстремальному увлечению — своё время и место.