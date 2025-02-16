Зимний дрифт давно стал неотъемлемой частью российской автомобильной культуры. И дело не только в подходящем климате: снег и лёд почти не стачивают шины и гуманно нагружают подвеску с трансмиссией. А в случае ошибки можно не переживать из-за дорогого кузовного ремонта, ведь вокруг мягкие сугробы. Иными словами, практиковаться в скольжениях можно даже на обычной повседневной машине без особого вреда для неё.

Другой вопрос, что экстремальные упражнения на парковках супермаркетов и дорогах общего пользования небезопасны и не совсем законны, из-за чего регулярно пресекаются сотрудниками ГИБДД. Поэтому оттачивать навыки азартной езды и мериться силами с единомышленниками мы рекомендуем на закрытых трассах. И подходящих локаций хватает по всей стране — от Арктики до Дальнего Востока. Да и билеты на такие автодромы стоят, как правило, недорого. Рассказываем про самые интересные и техничные трассы.