Звезда «Мстителей» запустит свою «Тачку на прокачку» с электрокарами и биотопливом

Актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли Тони Старка во франшизе «Мстители», станет ведущим автомобильного шоу Downey’s Dream Cars: опубликован первый трейлер. Выйдет оно на сервисе Max и будет посвящено конверсии классических моделей в экологически чистый транспорт.
- Роберт Дауни-младший считается поклонником и коллекционером автомобилей. В то же время он является и экологическим активистом. Поэтому, как заявил сам актёр, последние три года он изучал собственную коллекцию с привлечением специалистов и инженеров — коллектив искал возможность снизить углеродный след этих автомобилей с сохранением их характера.
- Судя по трейлеру, в каждом эпизоде шоу будет продемонстрирована переработка одного автомобиля с ДВС в нечто более экологически чистое. Инженеры не собираются ограничиваться электрокарами, хотя это направление становится в последнее время всё более популярным. В видео также упоминаются применение гибридных установок и биотопливо.
- Премьера шоу состоится 22 июня: в этот день покажут два первых эпизода. Далее в течение определённого времени новый выпуск будет выходить в эфир каждый четверг.
Примечательно, что ещё несколько лет назад Роберт Дауни-младший спокойно мирился с ДВС и даже предпочитал помощнее. К примеру, в 2020 году стало известно о реализованном ателье SpeedKore проекте по строительству рестомода на базе BMW 3.0 CS, заказчиком которого выступил именно актёр.
Как считаете, будет у этого шоу аудитория?
Конечно, очень интересный концепт
Нет, как-то всё уныло выглядит
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