Звезда «Мстителей» запустит свою «Тачку на прокачку» с электрокарами и биотопливом

Роберт Дауни-младший считается поклонником и коллекционером автомобилей. В то же время он является и экологическим активистом. Поэтому, как заявил сам актёр, последние три года он изучал собственную коллекцию с привлечением специалистов и инженеров — коллектив искал возможность снизить углеродный след этих автомобилей с сохранением их характера.