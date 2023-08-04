Звезда «Мстителей» раздаст шесть самодельных рестомодов

В лотерее последовательно разыграют Chevrolet Corvette 1965 года, Buick Riviera 1966 года, Mercedes-Benz 280SE 1969 года, Chevrolet K10 Pickup 1972 года, VW Bus 1972 года и Chevrolet El Camino 1985 года

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К каждому призу приложат набор аксессуаров, включающий, к примеру, солнцезащитные очки, толстовку, сумку для ноутбука и различные подарочные карты.