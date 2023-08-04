Звезда «Мстителей» раздаст шесть самодельных рестомодов

Актёр Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного Человека в киновселенной Marvel, объявил необычную лотерею. В период с 9 февраля по 31 июля 2024 года будет проведено шесть розыгрышей, в которых разыграют шесть рестомодов. Каждый из них участвовал в телешоу Downey’s Dream Cars, которое среди прочего посвящено превращению автомобильной классики в электрокары.
- Чтобы принять участие в лотерее, необязательно покупать билеты: заявку можно оформить бесплатно. Однако пожертвование в партнёрский благотворительный фонд Эдварда Чарльза заметно увеличит количество заявок и, следовательно, повысит шансы на успех. К примеру, согласно правилам лотереи, пожертвовавший 10 долларов получит 10 заявок, за 500 долларов дадут 625 «билетов», а за 5 тысяч — сразу 8500 шансов на победу.
- В лотерее последовательно разыграют Chevrolet Corvette 1965 года, Buick Riviera 1966 года, Mercedes-Benz 280SE 1969 года, Chevrolet K10 Pickup 1972 года, VW Bus 1972 года и Chevrolet El Camino 1985 года. К каждому призу приложат набор аксессуаров, включающий, к примеру, солнцезащитные очки, толстовку, сумку для ноутбука и различные подарочные карты.
- Весь призовой фонд Роберт Дауни-младший оценивает в 1 133 470 долларов, так как выставленные для розыгрыша автомобили стоят от 100 до 200 тысяч долларов. Участвовать в лотерее могут только совершеннолетние жители США, Канады и Великобритании.
Роберт Дауни-младший известен как поклонник автомобилей, коллекционер и любитель эксклюзива. К примеру, ещё в 2020 году знаменитое ателье SpeedKore построило для него рестомод на базе купе BMW 3.0 CS образца 1974 года с двигателем от BMW M5.
Поучаствовали бы в такой лотерее?
Конечно, даже бы деньги кое-какие потратил
Нет, как-то сомнительно выглядит
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