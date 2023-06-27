«Автотор» запускает сборку «китайского Wrangler»

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Калининградский завод «Автотор» объявил о начале подготовки к массовому выпуску внедорожника BAIC BJ40, который за особенности дизайна называют «китайским Wrangler». Для российского рынка эту модель будут оснащать двухлитровым турбомотором. Стоимость внедорожника в нашей стране уже известна: единственную комплектацию оценили в 3 759 900 рублей.
Когда именно стартует массовый выпуск BJ40, пока не уточняется. В начале июня «Автотор» объявил о подготовке к сборке ещё одной модели этой марки, кроссовера X55. Эта новинка полноценно начнёт сходить с конвейера в III квартале нынешнего года.
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