«Автотор» запускает сборку «китайского Wrangler»

В комплектацию BJ40 для российского рынка войдут, к примеру, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски, а также съёмная крыша. В отделанном экокожей салоне появятся подогреваемые кресла с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль и два дисплея — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 10 дюймов для медиасистемы.

Когда именно стартует массовый выпуск BJ40, пока не уточняется. В начале июня «Автотор» объявил о подготовке к сборке ещё одной модели этой марки, кроссовера X55. Эта новинка полноценно начнёт сходить с конвейера в III квартале нынешнего года.