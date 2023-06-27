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«Автотор» запускает сборку «китайского Wrangler»

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Дмитрий Елизаров

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Калининградский завод «Автотор» объявил о начале подготовки к массовому выпуску внедорожника BAIC BJ40, который за особенности дизайна называют «китайским Wrangler». Для российского рынка эту модель будут оснащать двухлитровым турбомотором. Стоимость внедорожника в нашей стране уже известна: единственную комплектацию оценили в 3 759 900 рублей.

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  • Несколько экземпляров BAIC BJ40 в Калининграде уже собрано, но пока в тестовом режиме. Сейчас на заводе корректируют операционные карты, настраивают оборудование и завершают обучение персонала, который будет непосредственно задействован в процессе сборки внедорожников.
  • BAIC BJ40 имеет рамную конструкцию и комплектуется двигателем, развивающим 225 л.с. и 380 Нм. Мотор работает с восьмидиапазонным «автоматом» и подключаемым полным приводом с «понижайкой». При длине 4,6 метра внедорожник располагает колёсной базой 2745 миллиметров и 210-миллиметровым дорожным просветом. Учитывая характеристики, основным конкурентом новинки должен стать Tank 300.
  • В комплектацию BJ40 для российского рынка войдут, к примеру, светодиодная оптика и 17-дюймовые диски, а также съёмная крыша. В отделанном экокожей салоне появятся подогреваемые кресла с электрорегулировками, двухзонный климат-контроль и два дисплея — 12,3-дюймовый для приборной панели и диагональю 10 дюймов для медиасистемы.

Когда именно стартует массовый выпуск BJ40, пока не уточняется. В начале июня «Автотор» объявил о подготовке к сборке ещё одной модели этой марки, кроссовера X55. Эта новинка полноценно начнёт сходить с конвейера в III квартале нынешнего года.

Если китайский внедорожник, то BAIC или Tank?

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