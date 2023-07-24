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Автомобилисты изменили своё отношение к опциям по подписке

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Если ранее автомобилисты относились к опциям, доступным за регулярную плату, скорее отрицательно, то сейчас всё чаще изъявляют готовность пользоваться этими услугами. Как следует из исследования S&P Global Mobility, отношение к таким опциям меняется после бесплатного периода пробного использования.

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  • Примерно 4500 человек (больше половины участников исследования) заявили, что имели возможность бесплатно попробовать подписку на некоторые опции. 82% из них отметили, что с высокой долей вероятности рассмотрят такую схему приобретения опций на будущем автомобиле — но уже за деньги. 85% также заявили, что будут рекомендовать подписку своим друзьям.
  • Самыми популярными опциями, за которые автомобилисты готовы вносить абонентскую плату, оказались навигационная система и некоторые водительские ассистенты. При этом меньше 30% выразили готовность платить за услуги, которые, по их мнению, должны присутствовать на автомобилях по умолчанию — например, подогрев сидений.
  • Аналитики агентства считают, что бесплатный пробный период пользования опциями — наиболее оптимальный способ убедить потенциальных клиентов в удобстве этой схемы. Он «работает» гораздо лучше, чем различные увещевания при помощи рекламных сообщений.

Рост готовности автомобилистов к платным опциям демонстрировало ранее ещё одно исследование. В мае нынешнего года консалтинговая фирма Cox Automotive подсчитала, что 41% автомобилистов согласен на абонентскую плату, при этом годом ранее таких водителей набралось лишь 25%.

Стоит внедрять такую схему в России?

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