Автомобилисты изменили своё отношение к опциям по подписке

Если ранее автомобилисты относились к опциям, доступным за регулярную плату, скорее отрицательно, то сейчас всё чаще изъявляют готовность пользоваться этими услугами. Как следует из исследования S&P Global Mobility, отношение к таким опциям меняется после бесплатного периода пробного использования.