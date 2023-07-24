Автомобилисты изменили своё отношение к опциям по подписке

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Если ранее автомобилисты относились к опциям, доступным за регулярную плату, скорее отрицательно, то сейчас всё чаще изъявляют готовность пользоваться этими услугами. Как следует из исследования S&P Global Mobility, отношение к таким опциям меняется после бесплатного периода пробного использования.
Рост готовности автомобилистов к платным опциям демонстрировало ранее ещё одно исследование. В мае нынешнего года консалтинговая фирма Cox Automotive подсчитала, что 41% автомобилистов согласен на абонентскую плату, при этом годом ранее таких водителей набралось лишь 25%.
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