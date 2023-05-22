Более трети водителей готовы платить за опции по подписке

49% автовладельцев выразили согласие владеть автомобилем дольше, чем планировалось, если производитель будет предлагать для него по подписке ранее недоступные опции. Однако аналитики считают, что брендам, которые планируют внедрить эту систему, придётся сначала потратить много времени на преодоление предубеждений и простое информирование покупателей о том, как система работает. Одним из оптимальных вариантов они посчитали предоставление пробного бесплатного периода использования некоторых опций: 65% респондентов назвали такой подход действенным аргументом в пользу той или иной марки.