Более трети водителей готовы платить за опции по подписке

Только 21% автомобилистов знают о существовании опций по подписке, но 41% из них готовы платить, так как заинтересованы в этой системе. Такие выводы содержатся в исследовании международной консалтинговой фирмы Cox Automotive. Аналитики назвали будущий переход производителей к этой системе распространения опций «тяжёлой битвой».
- Основным преимуществом получения опций по подписке респонденты назвали возможность тестирования новых возможностей, не приобретая их в полную собственность — таких оказалось 65%. Ещё 61% упомянули возможность варьировать комплектацию по своему усмотрению, расширяя или уменьшая её, а 54% приветствуют постоянный доступ к новым технологиям.
- Приводятся в исследовании и основные опасения будущих пользователей. 58% боятся, что опции по подписке окажутся слишком дорогими, 41% не уверены в безопасности своих данных и ещё 40% опасаются вмешательства в частную жизнь.
- 49% автовладельцев выразили согласие владеть автомобилем дольше, чем планировалось, если производитель будет предлагать для него по подписке ранее недоступные опции. Однако аналитики считают, что брендам, которые планируют внедрить эту систему, придётся сначала потратить много времени на преодоление предубеждений и простое информирование покупателей о том, как система работает. Одним из оптимальных вариантов они посчитали предоставление пробного бесплатного периода использования некоторых опций: 65% респондентов назвали такой подход действенным аргументом в пользу той или иной марки.
Примечательно, что за год число готовых к опциям за абонентскую плату автомобилистов выросло. В аналогичном исследовании, которое та же компания проводила весной 2022 года, согласных на регулярные платежи набралось только 25% респондентов. Система опций по подписке может стать для автопроизводителей источником хорошего заработка. К примеру, по подсчётам GM, она может принести в ближайшие годы до 25 миллиардов долларов дополнительного дохода.
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