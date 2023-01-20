Завод по выпуску польских электрокаров Izera обойдётся в миллиард евро

Польский бренд Izera, созданный для выпуска современных доступных электромобилей, обновил планы на будущее. Компания ElectroMobility Poland (EMP) начнёт строить завод по их сборке только в 2024 году: запланированный объём инвестиций — 1,1 миллиарда евро. Первые электромобили сойдут с конвейера в начале 2026 года, а базироваться они будут на платформе Geely.
- О переговорах с Geely по техническому сотрудничеству EMP, владеющая маркой Izera, сообщала ещё в ноябре прошлого года. Сейчас, судя по всему, сторонам удалось договориться окончательно: батарейные кроссовер и хэтчбек Izera будут базироваться на глобальной платформе SEA. У Geely позаимствуют также силовые установки для обеих моделей.
- Ранее предполагалось, что завод по сборке новинок заработает уже в конце 2023 или начале 2024 года, но сроки были сдвинуты. По данным EMP, когда предприятие вступит в строй, его штат достигнет 2,4 тысячи человек. Планируется также глубокая локализация производства. Дебютной новинкой Izera станет вседорожник.
Первые изображения будущих электрокаров EMP обнародовала ещё в 2020 году, но, учитывая перенос сроков начала производства, внешность кроссовера Z100 и хэтчбека T100 может измениться. В будущем к электрокарам присоединится батарейный универсал, о котором пока ничего не известно.
Будем надеяться, что польские электрокары доедут до России?
К тому времени у нас своих будет достаточно
Да, выглядит неплохо
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