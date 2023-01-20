Завод по выпуску польских электрокаров Izera обойдётся в миллиард евро

Польский бренд Izera, созданный для выпуска современных доступных электромобилей, обновил планы на будущее. Компания ElectroMobility Poland (EMP) начнёт строить завод по их сборке только в 2024 году: запланированный объём инвестиций — 1,1 миллиарда евро. Первые электромобили сойдут с конвейера в начале 2026 года, а базироваться они будут на платформе Geely.