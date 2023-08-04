После повышения утилизационного сбора в России резко подорожали автомобили BAIC

Ещё на момент старта массовой сборки внедорожника BJ40 он стоил 3 906 900 рублей. Теперь автомобиль оценивают в 4 059 000 рублей. Этот рамник продаётся в нашей стране в единственной комплектации и оснащается двухлитровым турбомотором на 218 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Кроссовер X35 и седан U5 Plus в базовых версиях стоят одинаково — 1 839 000 рублей. Ранее их цены отличались на 1 тысячу: за вседорожник просили 1 765 900 рублей, за кроссовер 1 766 900 рублей.

Самый доступный X35 в России укомплектован полуторалитровым двигателем на 112 л.с. в сочетании с механической коробкой. Имеются ещё три уровня оснащения с более мощной 136-сильной версией мотора и вариатором вместо «механики» ценой от 2 069 900 до 2 319 000 рублей.

Седану BAIC U5 Plus доступна только 112-сильная модификация этого двигателя. В базовом исполнении она может сочетаться как с механической коробкой, так и с вариатором, но в последнем случае потребуется доплата 140 тысяч рублей. Топовая комплектация седана оценена в 2 049 000 рублей.

В предыдущий раз автомобили BAIC в России дорожали в начале июля. Сегодня стало также известно об изменении стоимости седана Kaiyi E5, который, как и BAIC, собирают на калининградском «Автоторе». Базовая стоимость четырёхдверки выросла с 2 035 000 до 2 115 000 рублей. Причины изменения цен официально не сообщаются.