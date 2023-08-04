После повышения утилизационного сбора в России резко подорожали автомобили BAIC

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На официальном российском сайте китайского бренда BAIC опубликованы новые прайс-листы на все продающиеся модели — внедорожник BJ40, кроссовер X35 и седан U5 Plus. Подорожание составило от 72 до 152 тысяч рублей. Коррекция цен может быть связана с повышением с 1 августа утилизационного сбора на автомобили в России.
В предыдущий раз автомобили BAIC в России дорожали в начале июля. Сегодня стало также известно об изменении стоимости седана Kaiyi E5, который, как и BAIC, собирают на калининградском «Автоторе». Базовая стоимость четырёхдверки выросла с 2 035 000 до 2 115 000 рублей. Причины изменения цен официально не сообщаются.
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