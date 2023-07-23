Audi и SAIC договорились о совместной разработке электрокаров
Компании Audi и SAIC договорились о расширении сотрудничества: они будут совместно разрабатывать электромобили для Китая. Как пишет Carbuzz, бренды нуждаются в помощи друг друга на фоне стремительной трансформации рынка. При этом донором технологий выступит именно китайская сторона.
- Сообщается, что изначально Audi планировала использовать для китайских моделей созданную совместно с Porsche архитектуру Premium Platform Electric, которая послужит основой глобальных батарейных кроссоверов Q6 e-tron и Macan. Однако задержка в разработке программного обеспечения, из-за которой концерн Volkswagen уже перенёс на более поздние сроки выпуск целого ряда электрокаров, вынудила компанию из Ингольштадта искать партнёра в Китае.
- Официальных подробностей пока нет, но ожидается, что SAIC поделится с Audi платформой, которую уже использует её премиальная электромобильная марка IM Motors, созданная в альянсе с Alibaba. На ней построены седан L7 и кроссовер LS7.
SAIC уже выпускает электромобили Audi в Китае: в 2021 году был представлен трёхрядный кроссовер Q5 e-tron. Это премиальный аналог модели Volkswagen ID.6 X, использующий немолодую уже платформу MEB. Со временем её предполагается заменить более продвинутой архитектурой SSP (Scalable Systems Platform), но из-за тех же сложностей с ПО жизненный цикл исходной «тележки» будет продлён: в минувшем декабре материнский концерн анонсировал платформу MEB+, на которой к 2026 году выпустят 10 новых моделей.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий