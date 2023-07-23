Audi и SAIC договорились о совместной разработке электрокаров

Официальных подробностей пока нет, но ожидается, что SAIC поделится с Audi платформой, которую уже использует её премиальная электромобильная марка IM Motors, созданная в альянсе с Alibaba. На ней построены седан L7 и кроссовер LS7.

SAIC уже выпускает электромобили Audi в Китае: в 2021 году был представлен трёхрядный кроссовер Q5 e-tron. Это премиальный аналог модели Volkswagen ID.6 X, использующий немолодую уже платформу MEB. Со временем её предполагается заменить более продвинутой архитектурой SSP (Scalable Systems Platform), но из-за тех же сложностей с ПО жизненный цикл исходной «тележки» будет продлён: в минувшем декабре материнский концерн анонсировал платформу MEB+, на которой к 2026 году выпустят 10 новых моделей.