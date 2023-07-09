Бензиновый и электрический спорткары Audi сравнили в дрэге

Материал по теме
Универсал BMW M3 выставили в дрэге против более мощного Audi RS 6
Chery вывела на рынок Tiggo 8 Pro Max с переосмысленным дизайном
Британский автомобильный маркетплейс AutoTrader опубликовал на своём YouTube-канале видео с дрэг-соревнованиями между двумя принципиально разными полноприводными спорткарами Audi — бензиновым универсалом RS 6 Avant Performance и электрическим купе RS e-tron GT. Батарейная модель оказалась заметно быстрее, но из-за более высокой массы уступила конкуренту с традиционным силовым агрегатом в тесте на торможение.
Ранее Audi RS 6 Avant Performance сравнили в дрэге с более подходящими соперниками — седанами BMW M5 Competition и Mercedes-AMG E 63 S. Универсал выиграл два из трёх заездов на четверть мили и также оказался лучшим в тесте на торможение.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий