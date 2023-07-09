Бензиновый и электрический спорткары Audi сравнили в дрэге

Audi RS 6 Avant Performance оснащается четырёхлитровым V 8 на 630 л.с. и 850 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом». 2075-килограммовая машина может набрать первую сотню за 3,6 секунды и разогнаться до 290 км/ч.

Двухмоторная силовая установка Audi RS e-tron GT располагает большей мощностью: при номинальном значении в 598 сил с активированным лонч-контролем отдача может кратковременно повышаться до 646 л.с. Крутящий момент — 830 Нм. Электромобиль развивает 100 км/ч на 0,3 секунды быстрее соперника, однако его максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч. Из-за батареи купе на 270 кг тяжелее универсала.

Первый старт с места оказался неудачным для RS 6 из-за неких проблем с лонч-контролем: RS e-tron GT резко вырвался вперёд и пришёл к финишу первым. Вторая попытка прошла для универсала заметно лучше, но купе всё равно выиграло с огромным преимуществом.

Старт с предварительным разгоном до 97 км/ч не позволил RS 6 реализовать превосходство в максимальной скорости: RS e-tron GT вновь победил. При этом разница в массе всё же обеспечила универсалу победу в финальной дисциплине: в упражнении на полную остановку со скорости 161 км/ч его тормозной путь оказался заметно короче.

Ранее Audi RS 6 Avant Performance сравнили в дрэге с более подходящими соперниками — седанами BMW M5 Competition и Mercedes-AMG E 63 S. Универсал выиграл два из трёх заездов на четверть мили и также оказался лучшим в тесте на торможение.