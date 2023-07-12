Audi хочет купить платформу для электромобилей у китайцев

Сообщается, что процесс дошёл до стадии переговоров. С какими именно компаниями они ведутся, пока неизвестно. Также неясны параметры будущего сотрудничества: будет ли это приобретение «тележки» для дальнейшей самостоятельной работы, или же

Audi

создаст полноценное СП.