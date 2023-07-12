Audi хочет купить платформу для электромобилей у китайцев

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Премиальный немецкий бренд Audi ищет партнёра среди китайских автопроизводителей. Цель — приобретение платформы для электромобилей, пишет портал Automobilwoche.
Мощь и авторитет китайского автопрома признаётся и ещё одним фактом. По итогам I квартала этого года на экспорт из Поднебесной было отправлено 1,069 миллиона машин. Страна впервые стала крупнейшим экспортёром автомобилей в мире, опередив Германию и Японию.
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