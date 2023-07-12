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Audi хочет купить платформу для электромобилей у китайцев

НовостиКирилл МалышевКомменты

Премиальный немецкий бренд Audi ищет партнёра среди китайских автопроизводителей. Цель — приобретение платформы для электромобилей, пишет портал Automobilwoche.

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  • Сообщается, что процесс дошёл до стадии переговоров. С какими именно компаниями они ведутся, пока неизвестно. Также неясны параметры будущего сотрудничества: будет ли это приобретение «тележки» для дальнейшей самостоятельной работы, или же Audi создаст полноценное СП.
  • Ранее глава Volkswagen Оливер Блюме сенсационно заявил, что электромобили его концерна оказались неконкурентоспособны на фоне китайских аналогов. Кроме того, было заявлено о серьёзных проблемах с разработкой программного обеспечения. Это уже стало причиной задержки запуска нескольких моделей.
  • Отметим, что ранее о совместной работе над электрическими платформами объявили Toyota и BYD, BMW и Great Wall, Renault и Geely.

Мощь и авторитет китайского автопрома признаётся и ещё одним фактом. По итогам I квартала этого года на экспорт из Поднебесной было отправлено 1,069 миллиона машин. Страна впервые стала крупнейшим экспортёром автомобилей в мире, опередив Германию и Японию.

Китай стал в ваших глазах круче?

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