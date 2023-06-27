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Ателье Singer анонсировало новый рестомод на базе Porsche 911

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Дмитрий Елизаров

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Компания Singer, известная своими роскошными и дорогими рестомодами на базе классических Porsche 911, показала первое изображение нового проекта. Никаких подробных деталей о нём пока нет. Премьера спорткара состоится в ближайшие дни.

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  • На тизере можно увидеть сразу несколько деталей. Это, к примеру, огромное антикрыло в духе Porsche 935, расширенная арка заднего колеса с крупным воздухозаборником и само колесо с дизайном, выполненным в виде переплетённых нитей.
  • На единственном представленном в кадре колесе стоит спортивная шина Michelin Pilot Sport Cup 2.
  • Не исключено, что новый спорткар от Singer получит кузовные панели из карбона и доработанный двигатель с турбонаддувом. Ещё летом прошлого года компания объявила о переходе к проекту Turbo Study, в рамках которого отказывается от работы с атмосферными двигателями Porsche в пользу турбированных. На тот момент ателье уже располагало несколькими десятками предварительных заказов на спорткары.

Проект Turbo Study был анонсирован в феврале прошлого года. Он подразумевает строительство спорткаров по индивидуальным заказам. В рамках проекта Singer предлагает форсировку 3,8-литрового «оппозитника» до 450 или 510 л.с.

Новый Porsche 911 или рестомод от Singer за те же деньги?

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