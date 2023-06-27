Ателье Singer анонсировало новый рестомод на базе Porsche 911

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Ателье Singer показало новый завод по строительству роскошных рестомодов
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Компания Singer, известная своими роскошными и дорогими рестомодами на базе классических Porsche 911, показала первое изображение нового проекта. Никаких подробных деталей о нём пока нет. Премьера спорткара состоится в ближайшие дни.
Проект Turbo Study был анонсирован в феврале прошлого года. Он подразумевает строительство спорткаров по индивидуальным заказам. В рамках проекта Singer предлагает форсировку 3,8-литрового «оппозитника» до 450 или 510 л.с.
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