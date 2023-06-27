Ателье Singer представило 700-сильный рестомод в стиле гоночного Porsche 1970-х

В обоих случаях использован шестицилиндровый двигатель постройки Nicholson McLaren Engines, оснащённый двумя турбонагнетателями. Он развивает более 700 л.с. и может раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. В паре с ним работает шестиступенчатая «механика», передающая всю тягу на задние колёса. В числе других особенностей DLS Turbo — доработанная подвеска с изготовленными специально для этой модели амортизаторами, разноразмерные колёса (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и керамические тормоза.

Публичные показы Singer DLS Turbo состоятся этим летом на Фестивале скорости в Гудвуде и в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Цены пока не объявлены.

DLS Turbo (аббревиатура расшифровывается как Dynamics & Lightweighting Study) является частью проекта Turbo Study, запущенного в феврале прошлого года. Singer, прославившийся рестомодами на базе атмосферных Porsche, решил на некоторое время переключиться на классические машины с турбомоторами. Тем самым компания хочет сохранить ценность уже построенных автомобилей, не прекращая работы.