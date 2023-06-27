Ателье Singer представило 700-сильный рестомод в стиле гоночного Porsche 1970-х

Американская компания Singer представила свою последнюю разработку — DLS Turbo. Это купе на базе Porsche 934, стилизованное под Porsche 934/5 1970-х. Автомобиль с новым углепластиковым кузовом и форсированной до 700 л.с. оппозитной «шестёркой» 3.8 дебютировал сразу в двух модификациях — трековой и дорожной.
- Исходный Porsche 934/5 1977 года представлял собой гибрид моделей 934 и 935 — гоночных вариантов 911 Turbo серии 930. Изначально он создавался для американского чемпионата IMSA, но не был допущен к участию. В итоге машина выступила в конкурирующей серии SCCA Trans Am, где выиграла большинство гонок.
- Трековый Singer DLS Turbo получил развитой аэродинамический обвес с массивными сплиттером и регулируемым антикрылом, широкие крылья с воздухозаборниками в задних арках, а также вентилируемый «капот». И кузов, и салон сделаны ярко-оранжевыми с чёрными акцентами.
- Дорожный DLS Turbo получился менее экстремальным, что выражается, в том числе, в цветовой гамме и дизайне колёсных дисков. Но главное отличие: вместо антикрыла установлен спойлер типа «утиный хвост». При этом Singer готов предложить клиентам машину со сменными элементами обвеса, совмещающую обе конфигурации.
- В обоих случаях использован шестицилиндровый двигатель постройки Nicholson McLaren Engines, оснащённый двумя турбонагнетателями. Он развивает более 700 л.с. и может раскручиваться до 9000 оборотов в минуту. В паре с ним работает шестиступенчатая «механика», передающая всю тягу на задние колёса. В числе других особенностей DLS Turbo — доработанная подвеска с изготовленными специально для этой модели амортизаторами, разноразмерные колёса (19-дюймовые спереди и 20-дюймовые сзади), шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и керамические тормоза.
- Публичные показы Singer DLS Turbo состоятся этим летом на Фестивале скорости в Гудвуде и в рамках Автомобильной недели в Монтерее. Цены пока не объявлены.
DLS Turbo (аббревиатура расшифровывается как Dynamics & Lightweighting Study) является частью проекта Turbo Study, запущенного в феврале прошлого года. Singer, прославившийся рестомодами на базе атмосферных Porsche, решил на некоторое время переключиться на классические машины с турбомоторами. Тем самым компания хочет сохранить ценность уже построенных автомобилей, не прекращая работы.
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