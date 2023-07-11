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Aston Martin представил коллекционный суперкар Valour с 715-сильным V12 и «механикой»

НовостиАлександр ОреховКомменты

В рамках празднования собственного 110-летия компания Aston Martin представила переднемоторный суперкар Valour. Напрямую об этом не сообщается, но, по всей видимости, новинка основа на купе V12 Vantage. При этом она получила оригинальный дизайн кузова и салона, форсированный мотор и специально разработанную шестиступенчатую «механику» вместо восьмидиапазонного «автомата».

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  • Во внешности и интерьере Aston Martin Valour имеются отсылки к моделям из разных исторических эпох: винтажным вроде оригинального V8 Vantage и лемановских RHAM/1 Muncher и DBR1, более современным лимитированным суперкарам One-77 и Victor, а также гиперкару Valkyrie.
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  • Машина получила полностью карбоновый кузов, круглые светодиодные фары, капот с большим подковообразным воздухозаборником и парой воздуховодов NACA, вентилируемые передние крылья, шестиэлементные задние фонари с алюминиевой вставкой во всю ширину кузова под ними, развитый диффузор и «трехствольную» выпускную систему по центру. Valour стоит на 21-дюймовым дисках, обутых в разработанные специально для этой модели разноширокие шины Michelin Pilot Sport S 5. Покупатели могут выбирать из 21 стандартного цвета кузова или заказать что-то более эксклюзивное в подразделении Q by Aston Martin.
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  • В оформлении интерьера классический шерстяной твид сочетается с углепластиком. Для отделки рычага коробки передач можно выбрать карбон, алюминий, титан или ореховое дерево.
  • 5,2-литровый битурбированный V12 выдает 715 л.с. — на 15 сил больше, чем у V12 Vantage. Максимальный крутящий момент не изменился и составляет 753 Нм. В числе других технических особенностей — специально настроенные под Valour рулевое управление и подвеска с адаптивными амортизаторами, несколько дополнительных распорок для увеличения жесткости кузова, а также входящие в стандартную комплектацию карбон-керамические тормоза  шестипоршневые спереди и четырёхпоршневые сзади. Они снижают неподрессоренную массу на 23 кг и могут противостоять износу при температурах до 800 градусов. Наконец, купе получило систему выбора режимов движения с уникальными настройками Sport, Sport+ и Track.
  • Тираж Valour ограничат 110 экземплярами — по одному на каждый год существования Aston Martin. Цена в открытом доступе не раскрывается: не исключено, что всю партию заранее продали избранным клиентам ещё до публичной премьеры. При этом начало поставок запланировано на четвёртый квартал этого года.

Ранее Aston Martin устроил зрелищную акцию в честь юбилея. На трассе Сильверстоун состоялся заезд 110 автомобилей разных лет. Парад, в котором приняли участие поклонники марки со всего мира, стал самым крупным собранием Астонов на треке за всю историю.

Если V12, то с механической коробкой или «автоматом»?

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