Aston Martin представил коллекционный суперкар Valour с 715-сильным V12 и «механикой»

В рамках празднования собственного 110-летия компания Aston Martin представила переднемоторный суперкар Valour. Напрямую об этом не сообщается, но, по всей видимости, новинка основа на купе V12 Vantage. При этом она получила оригинальный дизайн кузова и салона, форсированный мотор и специально разработанную шестиступенчатую «механику» вместо восьмидиапазонного «автомата».