Aston Martin представил коллекционный суперкар Valour с 715-сильным V12 и «механикой»

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В рамках празднования собственного 110-летия компания Aston Martin представила переднемоторный суперкар Valour. Напрямую об этом не сообщается, но, по всей видимости, новинка основа на купе V12 Vantage. При этом она получила оригинальный дизайн кузова и салона, форсированный мотор и специально разработанную шестиступенчатую «механику» вместо восьмидиапазонного «автомата».
Ранее Aston Martin устроил зрелищную акцию в честь юбилея. На трассе Сильверстоун состоялся заезд 110 автомобилей разных лет. Парад, в котором приняли участие поклонники марки со всего мира, стал самым крупным собранием Астонов на треке за всю историю.
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