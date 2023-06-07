44-летний Aston Martin впервые разогнали до 330 км/ч

Материал по теме
И тысячи сил мало: машины с чудовищно мощными моторами
Дилеры пожаловались на задержки с «активированием» ЭПТС
Реставраторы суперкара Aston Martin Bulldog, построенного в 1979 году, смогли добиться от автомобиля того, ради чего его разрабатывали. На одном из бывших военных аэродромов Шотландии суперкар смог преодолеть скоростной порог 200 миль в час (322 км/ч). Как пишет CarBuzz, за рулём раритета находился заводской тест-пилот Aston Martin Даррен Тёрнер.
По современным меркам достижение Aston Martin Bulldog выглядит достаточно скромно, особенно на фоне успехов батарейного гиперкара Rimac Nevera. Относительно недавно электрокар побил мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч с последующим торможением до полной остановки: Nevera удалось сделать это за 29,94 секунды.