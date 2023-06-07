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Дилеры пожаловались на задержки с «активированием» ЭПТС

44-летний Aston Martin впервые разогнали до 330 км/ч

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Дмитрий Елизаров

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Реставраторы суперкара Aston Martin Bulldog, построенного в 1979 году, смогли добиться от автомобиля того, ради чего его разрабатывали. На одном из бывших военных аэродромов Шотландии суперкар смог преодолеть скоростной порог 200 миль в час (322 км/ч). Как пишет CarBuzz, за рулём раритета находился заводской тест-пилот Aston Martin Даррен Тёрнер.

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  • Компания Aston Martin начала разрабатывать Bulldog в конце 1970-х с прицелом на максимальную скорость выше 200 миль в час — тогда это не удавалось ни одному серийному автомобилю. Однако проект был закрыт из-за дороговизны: удалось собрать только один экземпляр, следы которого со временем затерялись. Отыскать автомобиль удалось сыну тогдашнего руководителя компании Ричарду Гаунтлетту и коллекционеру Филипу Сарофиму, который и определил Bulldog на реставрацию.
  • Впервые о том, что британская компания Classic Motor Cars взялась за реставрацию единственного в мире экземпляра Aston Martin Bulldog, стало известно осенью 2020 года. В итоге на восстановление работоспособности автомобиля было потрачено полтора года работы и несколько тысяч человеко-часов.
  •  Суперкар оснащён 5,3-литровым наддувным V8 мощностью 600 л.с. и 678 Нм, который потребовал от реставраторов особого внимания: принято считать, что первый частный владелец Bulldog взорвал мотор при попытке разогнать автомобиль до максимальной скорости.
  • На взлётно-посадочной полосе аэродрома Махриханиш в Шотландии Bulldog смог набрать 205,4 мили в час (330 км/ч). Команда организаторов заезда утверждает, что далось это автомобилю достаточно легко. Дальнейшая судьба суперкара не уточняется: вероятнее всего, он займёт своё место в коллекции нынешнего владельца.

По современным меркам достижение Aston Martin Bulldog выглядит достаточно скромно, особенно на фоне успехов батарейного гиперкара Rimac Nevera. Относительно недавно электрокар побил мировой рекорд в разгоне до 400 км/ч с последующим торможением до полной остановки: Nevera удалось сделать это за 29,94 секунды.

Стоило так возиться со старым автомобилем?

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