44-летний Aston Martin впервые разогнали до 330 км/ч

Компания Aston Martin начала разрабатывать

Bulldog в конце 1970-х с прицелом на максимальную скорость выше 200 миль в час — тогда это не удавалось ни одному серийному автомобилю. Однако проект был закрыт из-за дороговизны: удалось собрать только один экземпляр, следы которого со временем затерялись. Отыскать автомобиль удалось сыну тогдашнего руководителя компании Ричарду Гаунтлетту и коллекционеру Филипу Сарофиму, который и определил Bulldog на реставрацию.