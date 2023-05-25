Супер-турер Aston Martin DB12 представлен официально: 680-сильный V8 и новая медиасистема

Компания Aston Martin рассекретила новое купе с индексом DB12, которое базируется на платформе прежнего DB11 и станет его преемником. Внешне новинка от прежней модели почти не отличается, но получила новый двигатель — 4,0-литровый V8, мощность которого выросла сразу на 145 лошадиных сил. Кроме того, суперкару полностью обновили салон. Теперь Aston Martin использует для купе термин «супер-турер», подчёркивая его достоинства на фоне прежних гран-туреров.
- Aston Martin DB12 сохранил прежнюю платформу, но её модернизировали: к примеру, кузов стал жёстче, а применяемые сейчас 21-дюймовые диски на 8 килограммов легче прежних 20-дюймовых. Колея расширена, а амортизаторы перенастроены. Полностью изменено оформление передней части с новой матричной оптикой, но после передних стоек алюминиевый кузов остался прежним.
- Радикально осовременен салон, главным достоинством которого называют новую медиасистему. Она работает с двумя экранами на 10,25 дюйма и имеет оригинальный интерфейс, хотя технически представляет собой систему MBUX от Mercedes-Benz. Появился новый центральный тоннель с миниатюрным селектором коробки и различными аналоговыми переключателями. В базовую комплектацию войдут 11 динамиков, за доплату установят 15 от Bowers&Wilkins.
- DB12 не получит 12-цилиндрового мотора в рамках планового отказа Aston Martin от двигателей этой конфигурации. Зато V8 немецкого происхождения был глубоко модернизирован. Мотор получил, к примеру, новую систему наддува, иную поршневую группу и так далее. В итоге его отдача с 535 л.с. выросла сразу до 680 при тяговых показателях 800 Нм. Это делает DB12 одной из самых мощных переднемоторных моделей компании даже с учётом 12-цилиндровых версий.
- Вместе с заново откалиброванным 8-диапазонным «автоматом» мотор способен разогнать купе весом 1788 килограммов до 100 км/ч за 3,6 секунды при максимальной скорости 325 км/ч. Это чуть медленнее, чем у DB11 с 12-цилиндровым двигателем, но новинка опережает его на 0,1 секунды в разгоне до сотни.
- Поставки нового «супер-турера» Aston Martin планирует начать в третьем квартале.
Планы британской компании на будущее ранее озвучил лично её глава Лоуренс Стролл. В скором времени обновление переживут модели DBS и Vantage, начнутся поставки среднемоторной Valhalla, а в 2025 году в линейке фирмы появится электромобиль.
Хорошо получился салон у нового «супер-турера»?
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