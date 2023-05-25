Супер-турер Aston Martin DB12 представлен официально: 680-сильный V8 и новая медиасистема

DB12 не получит 12-цилиндрового мотора в рамках планового отказа Aston Martin от

д

вигателей

этой конфигурации. Зато V8 немецкого происхождения был глубоко модернизирован. Мотор получил, к примеру, новую систему наддува, иную поршневую группу и так далее. В итоге его отдача с 535 л.с. выросла сразу до 680 при тяговых показателях 800 Нм. Это делает DB12 одной из самых мощных переднемоторных моделей компании даже с учётом 12-цилиндровых версий.