Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

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Канадский миллиардер Лоуренс Стролл начал процесс покупки Aston Martin в 2020 году и со временем стал управлять делами фирмы. Под его руководством сейчас реализуется, к примеру, глубокая модернизация модельного ряда: Aston Martin до 2026 года выведет на рынок сразу восемь новых или серьёзно обновлённых моделей.
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