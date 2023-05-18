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Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

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Дмитрий Елизаров

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Впервые Geely объявила о приобретении небольшого пакета акций британского производителя осенью прошлого года — тогда китайскому концерну отошло 7,6% акций. Сейчас доля китайцев в Aston Martin увеличилась до 17%, что, по данным Motor1, делает Geely третьим по величине акционером.

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  • Сумма сделки составила 234 миллиона фунтов или 290 миллионов долларов. В итоге, по данным издания, Geely по количеству акций уступает только главе фирмы Лоуренсу Строллу с его консорциумом Yew и инвестиционному фонду PIF из Саудовской Аравии. Впрочем, к концу года Geely может потерять эту позицию, так как свой пакет акций намерен нарастить ещё один из совладельцев Aston Martin — компания Mercedes-Benz.
  • Сделка позволит Geely ввести своего представителя в совет директоров Aston Martin на правах неисполнительного директора, но одним из её условий стал запрет на дальнейшее увеличение доли Geely в период до августа следующего года.
  • С какой целью Geely наращивает своё участие в Aston Martin, не уточняется. Британская же компания заявила, что партнёрство с инвестором из Китая позволит фирме более полно и глубоко осваивать китайский рынок, который Aston Martin считает одним из стратегических. Кроме того, британцы надеются получить доступ к некоторым технологическим разработкам Geely.

Канадский миллиардер Лоуренс Стролл начал процесс покупки Aston Martin в 2020 году и со временем стал управлять делами фирмы. Под его руководством сейчас реализуется, к примеру, глубокая модернизация модельного ряда: Aston Martin до 2026 года выведет на рынок сразу восемь новых или серьёзно обновлённых моделей.

Как считаете, зачем Geely нужен Aston Martin?

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