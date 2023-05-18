Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

Сумма сделки составила 234 миллиона фунтов или 290 миллионов долларов. В итоге, по данным издания, Geely по количеству акций уступает только главе фирмы Лоуренсу Строллу

с его консорциумом

Yew и инвестиционному фонду PIF из Саудовской Аравии. Впрочем, к концу года

G

eely может

потерять эту позицию, так как свой пакет акций намерен нарастить ещё один из совладельцев Aston Martin — компания Mercedes-Benz.