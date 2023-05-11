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Aston Martin выпустит восемь новых суперкаров за два года

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Aston Martin готовит к выходу сразу восемь новинок, которые должны появиться на рынке до 2026 года. Об этом глава компании Лоуренс Стролл заявил изданию Autocar. В списке не только обновления текущего модельного ряда, но и принципиально новые модели.

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Фото: Aston Martin

  • Ближайшие планы Aston Martin включают выпуск новых моделей на замену нынешним DBS и Vantage — то есть, суперкаров с переднемоторной компоновкой, которые сохранят варианты кузовов купе и кабриолет. Однако Лоуренс Стролл отметил, что ту же компоновку получит некая принципиальная новинка, которую глава Aston Martin охарактеризовал как новый уровень гран-туризмо.
  • В 2025 году британская фирма выпустит свой первый электрокар. Пока неизвестно, каким он будет, но по словам Стролла, для его разработки Aston Martin наняла несколько сотен дополнительных сотрудников. Кое-какие детали глава компании обещал обнародовать 27 мая. Кроме того, британцы продолжают готовить к началу поставок серийную версию среднемоторного супергибрида Valhalla, которая должна получить моторы общей мощностью более 1000 л.с.

Ближайшую новинку Aston Martin может представить уже в нынешнем месяце. Это переднемоторный гран-турер, который, как ожидается, получит индекс DB12 и станет преемником модели DB11. Его премьера намечена на 24 мая.

Получится у Aston Martin успешно конкурировать с Ferrari?

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