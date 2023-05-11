Aston Martin выпустит восемь новых суперкаров за два года

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Компания Aston Martin готовит к выходу сразу восемь новинок, которые должны появиться на рынке до 2026 года. Об этом глава компании Лоуренс Стролл заявил изданию Autocar. В списке не только обновления текущего модельного ряда, но и принципиально новые модели.
Ближайшую новинку Aston Martin может представить уже в нынешнем месяце. Это переднемоторный гран-турер, который, как ожидается, получит индекс DB12 и станет преемником модели DB11. Его премьера намечена на 24 мая.
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