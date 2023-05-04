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24 мая Aston Martin покажет новый суперкар

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Aston Martin объявила дату премьеры нового суперкара, который станет преемником модели DB11 — она состоится 24 мая. Кроме того, обнародовано первое фото будущей новинки без камуфляжа: на нём можно рассмотреть новую оптику.

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  • Публикацию тизера британская компания сопроводила заявлением «Наследник DB11 скоро займёт свой трон»: издание CarBuzz увидело в нём отсылку к коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится 6 мая. Технические детали пока не обнародуются, но издание предполагает, что новинка получит индекс DB12 и набор восьмицилиндровых моторов, которыми с компанией по традиции поделится Mercedes-AMG.
  • То же происхождение, вероятнее всего, будет иметь и новая медиасистема британского суперкара, однако в Aston Martin разработают для неё оригинальные компоновочные решения и собственный интерфейс.

В марте в Сети появилась порция шпионских фотографий прототипа суперкара, на основании которых был сделан вывод об эволюционном характере изменений во внешности купе. Ожидается, что поставки новинки покупателям начнутся осенью нынешнего года.

Променяли бы атмосферный V12 на турбированный V8?

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