24 мая Aston Martin покажет новый суперкар

Публикацию тизера британская компания сопроводила заявлением «Наследник DB11 скоро займёт свой трон»: издание CarBuzz увидело в нём отсылку к коронации короля Великобритании Карла III, которая состоится 6 мая. Технические детали пока не обнародуются, но издание предполагает, что новинка получит индекс DB12 и набор восьмицилиндровых моторов, которыми с компанией по традиции поделится Mercedes-AMG.