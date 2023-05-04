24 мая Aston Martin покажет новый суперкар

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Компания Aston Martin объявила дату премьеры нового суперкара, который станет преемником модели DB11 — она состоится 24 мая. Кроме того, обнародовано первое фото будущей новинки без камуфляжа: на нём можно рассмотреть новую оптику.
В марте в Сети появилась порция шпионских фотографий прототипа суперкара, на основании которых был сделан вывод об эволюционном характере изменений во внешности купе. Ожидается, что поставки новинки покупателям начнутся осенью нынешнего года.
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