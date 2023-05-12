Aston Martin DBX707 получил спецсерию в стиле медицинского автомобиля Формулы-1

Компания Aston Martin выпустила специальную серию кроссовера DBX707 с приставкой в названии AMR23 (такой же индекс имеют и последние болиды компании, участвующие в Формуле-1). Спецсерия посвящена успеху бренда в нынешнем сезоне «королевских гонок», где он претендует на высшую ступень пьедестала. В техническом плане никаких изменений не сделано, все усилия были сосредоточены на декоре.
- На сегодня команда Aston Martin Aramco Cognizant Formula One занимает второе место в кубке конструкторов. А пилот Фернандо Алонсо завершил на подиуме четыре гонки из пяти. Поэтому лимитированное издание вседорожника получило оформление в стиле гоночного болида.
- Товарная версия окрашена точно так же, как Aston Martin DBX707, являющийся официальным медицинским автомобилем Формулы-1: зелёный кузов с лимонными акцентами и чёрные литые диски. В такой же гамме отделан и интерьер, вдобавок обильно украшенный карбоновыми вставками.
Тираж спецсерии не сообщается. Автомобили уже доступны для заказа. В техническом плане «формульный» DBX707 ничем не отличается от обычного. Его четырёхлитровый V8 развивает 707 л.с., разгоняя машину до сотни за 3,3 секунды и максималки в 310 км/ч. Aston Martin называет модель самым быстрым серийным кроссовером в классе.
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