Aston Martin DBX707 получил спецсерию в стиле медицинского автомобиля Формулы-1

Компания Aston Martin выпустила специальную серию кроссовера DBX707 с приставкой в названии AMR23 (такой же индекс имеют и последние болиды компании, участвующие в Формуле-1). Спецсерия посвящена успеху бренда в нынешнем сезоне «королевских гонок», где он претендует на высшую ступень пьедестала. В техническом плане никаких изменений не сделано, все усилия были сосредоточены на декоре.