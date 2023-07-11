Оставить коммент

Ferrari представила трековый суперкар KC23 с движущимися кузовными панелями

Aston Martin собрал на гоночной трассе сразу 110 машин и установил рекорд

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Aston Martin опубликовала видео, посвящённое рекордному заезду по трассе Сильверстоун — колонну из 110 автомобилей разных лет назвали самым крупным собранием «Астонов» на треке. Приурочен парад был как к 110-летию самого бренда, так и к открытию новой штаб-квартиры формульного подразделения.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
  • Утверждается, что в рекордном заезде приняли участие поклонники Aston Martin со всего мира, а автомобили в составе колонны представили все эпохи биографии бренда. Самой старой машине из вышедших на трассу, Aston Martin A3 — более 100 лет.
  • В ролике можно увидеть как самые современные модели, включая DB12 и Valkyrie, так и культовые спорткары из прошлого — например, DB3S и DB5. Поучаствовали в заезде и автомобили «Формулы 1» — сейфти-кар и машина скорой медицинской помощи. Мелькнул даже Aston Martin Cygnet, который представляет собой премиальную версию микрокара Toyota iQ.
  • Новая штаб-квартира формульного подразделения компании со сложным названием Aramco Cognizant Formula One Technology Campus будет состоять из трёх зданий. Общий штат сотрудников достигнет 700 человек — они займутся разработкой, испытанием и производством новых спорткаров. В состав комплекса войдёт даже собственная аэродинамическая труба.

Линейка дорожных «Астонов» также пополнится в ближайшие годы целым рядом новинок, и одну из них компания может показать в ближайшее время. Это модификация 700-сильного V12 Vantage с механической коробкой передач.

Доводилось бывать на трассах Формулы-1?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании