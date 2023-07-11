Aston Martin собрал на гоночной трассе сразу 110 машин и установил рекорд

Компания Aston Martin опубликовала видео, посвящённое рекордному заезду по трассе Сильверстоун — колонну из 110 автомобилей разных лет назвали самым крупным собранием «Астонов» на треке. Приурочен парад был как к 110-летию самого бренда, так и к открытию новой штаб-квартиры формульного подразделения.