Aston Martin V12 Vantage получит новую модификацию с «механикой»

Издание строит своё предположение на недавней порции шпионских фото. На них был запечатлён Aston Martin V 12 Vantage с наклейками с надписью «Прототип», а часть интерьера, включая место расположения селектора коробки, была закрыта камуфляжной тканью.

V 12 Vantage компания представила весной 2022 года. Суперкар позиционировался как последняя модель бренда с V 12: мотор купе объёмом 5,2 литра развивает 700 л.с. и 753 Нм и работает с восьмидиапазонным «автоматом». Планировалось, что в свет выйдет только 333 таких гран-турера, однако позже компания показала открытую версию V 12 Vantage — таких машин будет собрано ещё 249. Вероятнее всего, суперкар с механической коробкой будет подан как особая отдельная модификация, а его тираж окажется ещё меньше.

Компания в будущем планирует активно развивать электрическое направление и выпускать новые модели с ДВС, при этом в Aston Martin рассчитывают на помощь партнёров. К примеру, электродвигатели в Британию будет поставлять американская Lucid, а менее значимые детали наподобие кресел — китайская Geely.