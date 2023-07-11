Aston Martin V12 Vantage получит новую модификацию с «механикой»

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Компания Aston Martin опубликовала два тизерных изображения, на которых запечатлены рычаг механической коробки передач и педальный узел с тремя педалями. Никаких подробностей не приводится, однако по версии издания Carscoops компания готовит новую модификацию 700-сильного V12 Vantage.
Компания в будущем планирует активно развивать электрическое направление и выпускать новые модели с ДВС, при этом в Aston Martin рассчитывают на помощь партнёров. К примеру, электродвигатели в Британию будет поставлять американская Lucid, а менее значимые детали наподобие кресел — китайская Geely.
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