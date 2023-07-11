Оставить коммент

Из-за роста утильсбора в России подорожают кроссоверы Skywell

Aston Martin V12 Vantage получит новую модификацию с «механикой»

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Aston Martin опубликовала два тизерных изображения, на которых запечатлены рычаг механической коробки передач и педальный узел с тремя педалями. Никаких подробностей не приводится, однако по версии издания Carscoops компания готовит новую модификацию 700-сильного V12 Vantage.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости
1/3

Тизеры Aston Martin

  • Издание строит своё предположение на недавней порции шпионских фото. На них был запечатлён Aston Martin V12 Vantage с наклейками с надписью «Прототип», а часть интерьера, включая место расположения селектора коробки, была закрыта камуфляжной тканью.
  • V12 Vantage компания представила весной 2022 года. Суперкар позиционировался как последняя модель бренда с V12: мотор купе объёмом 5,2 литра развивает 700 л.с. и 753 Нм и работает с восьмидиапазонным «автоматом». Планировалось, что в свет выйдет только 333 таких гран-турера, однако позже компания показала открытую версию V12 Vantage — таких машин будет собрано ещё 249. Вероятнее всего, суперкар с механической коробкой будет подан как особая отдельная модификация, а его тираж окажется ещё меньше.

Компания в будущем планирует активно развивать электрическое направление и выпускать новые модели с ДВС, при этом в Aston Martin рассчитывают на помощь партнёров. К примеру, электродвигатели в Британию будет поставлять американская Lucid, а менее значимые детали наподобие кресел — китайская Geely.

Если V12, то с механической коробкой или «автоматом»?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании