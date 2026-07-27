53-летний рестомод GMC Sierra совместил реставрацию с улучшениями

Ателье Fat Fender Garage рассказало о необычном рестомод-проекте под названием Bogey. Это пикап GMC Sierra, с момента приобретения в 1973 году находящийся в одной семье. Сын первого владельца обдумывал проект модернизации семейной машины около 10 лет, и в итоге рестомод назвали в честь живущего в семье бульдога.
- Пикапу полностью восстановили кузов, обойдясь без нововведений. Даже необычная для современных рестомодов схема окраски, сочетающая оранжевый и белый оттенки с вкраплениями хрома, повторяет ту цветовую гамму, с которой GMC Sierra покинул заводской конвейер.
- Архитектура интерьера также сохранена, однако он полностью отделан заново сочетанием искусственно состаренной кожи и ткани. Кроме того, кабину пикапа наполнили современными опциями, в числе которых климатическая установка и аудиосистема. Sierra оснастили новыми приборами, имеющими винтажный дизайн.
- Шасси грузовика при этом полностью переделано при помощи компонентов Porterbuilt и включает в себя как пневмоэлементы, так и задний мост от Ford. Пикап «обули» в нарочито широкие хромированные диски на 22 дюйма с тормозами Wilwood. Под капотом размещён восьмицилиндровый двигатель серии LS3 от General Motors, сопряжённый с автоматической коробкой, но отдача мотора не уточняется.
В начале июля стало известно о серьёзной перестройке ещё более пожилого пикапа Chevrolet 3100, выпущенного в 1954 году. Его также укомплектовали современным V8 от General Motors.
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Да, прекрасный пикап
Лучше бы просто отреставрировали
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