53-летний рестомод GMC Sierra совместил реставрацию с улучшениями

Шасси грузовика при этом полностью переделано при помощи компонентов Porterbuilt и включает в себя как пневмоэлементы, так и задний мост от Ford. Пикап «обули» в нарочито широкие хромированные диски на 22 дюйма с тормозами Wilwood. Под капотом размещён восьмицилиндровый двигатель серии LS3 от General Motors, сопряжённый с автоматической коробкой, но отдача мотора не уточняется.