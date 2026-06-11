71-летний пикап Chevrolet стал «грузовым суперкаром»

Пикап получил собственное название Pitch Black, обусловленное основным тоном окраски кузова и колёс, хотя в его оформлении имеются и ярко-красные акценты. Это, например, крышка двигателя — восьмицилиндрового мотора LS-серии, дополненного нагнетателем Whipple и форсированного до 780 сил. Агрегат работает с автоматической коробкой 6L90E от General Motors. Во времена, когда такие грузовики выпускались массово, отдача их двигателей не превышала 135 сил.