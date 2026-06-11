71-летний пикап Chevrolet стал «грузовым суперкаром»

Известный производитель кастомных колёсных дисков Forgeline опубликовал фотографии необычного рестомода, в создании которого принял участие. Это пикап Chevrolet 3100, выпущенный ещё в 1955 году и перестроенный практически полностью. Первоначально пикап принадлежал отцу заказчика проекта: таким образом, свои семь десятков лет автомобиль провёл, не покидая одной семьи.
- Пикап получил собственное название Pitch Black, обусловленное основным тоном окраски кузова и колёс, хотя в его оформлении имеются и ярко-красные акценты. Это, например, крышка двигателя — восьмицилиндрового мотора LS-серии, дополненного нагнетателем Whipple и форсированного до 780 сил. Агрегат работает с автоматической коробкой 6L90E от General Motors. Во времена, когда такие грузовики выпускались массово, отдача их двигателей не превышала 135 сил.
- Шасси пикапа полностью переделано компанией TCI Engineering. В нём задействованы, к примеру, компоненты Ridetech с пневмоэлементами, позволяющими менять клиренс, тормозная система от Wilwood и кованые диски Forgeline на 20 дюймов на передней оси и на 21 на задней.
- Минималистичный интерьер полностью перешит красной кожей и дополнен спортивными креслами и рулевым колесом, а грузовая платформа отделана натуральным деревом. Стоимость проекта не сообщается.
В начале июня результат переосмысления старого пикапа показала новозеландская фирма Repco. Винтажный Datsun 1200, как и этот Chevrolet, обзавёлся доработанными шасси и интерьером, но его двигатель заметно скромнее — 1,8-литровая турбированная «четвёрка».
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