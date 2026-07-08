72-летний пикап Chevrolet превратили в мощный стрит-трак

Chevrolet 3100 именно этого модельного года был выбран в качестве донора, как сообщается, в том числе из-за особенностей дизайна. Например, только в этом году пикап «носил» характерную радиаторную решётку в сочетании со сплошным изогнутым лобовым стеклом. В процессе создания рестомода кузов полностью отреставрировали, восстановили штатные хромированные детали, а для окраски пикапа выбрали характерный «оловянный» оттенок. Грузовая платформа отделана дубовыми планками. Образ дополняют кастомные колёсные диски на 18 дюймов.