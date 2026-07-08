72-летний пикап Chevrolet превратили в мощный стрит-трак

Американская компания Vangard Motors рассказала о примечательном рестомоде, построенном на базе пикапа Chevrolet 3100. Грузовичок, выпущенный в 1954 году как практичный рабочий автомобиль, превратили в экстравагантный спорткар путём переработки ходовой части и замены силового агрегата на современный. Рестомод, проехавший с момента создания менее 6 тысяч километров, выставили на продажу за 189 тысяч долларов: это дороже любого нового Chevrolet, за исключением самых мощных модификаций Corvette.
- Chevrolet 3100 именно этого модельного года был выбран в качестве донора, как сообщается, в том числе из-за особенностей дизайна. Например, только в этом году пикап «носил» характерную радиаторную решётку в сочетании со сплошным изогнутым лобовым стеклом. В процессе создания рестомода кузов полностью отреставрировали, восстановили штатные хромированные детали, а для окраски пикапа выбрали характерный «оловянный» оттенок. Грузовая платформа отделана дубовыми планками. Образ дополняют кастомные колёсные диски на 18 дюймов.
- Штатную «шестёрку», развивавшую чуть более 100 л.с., заменили 6,0-литровым V8 серии LS2 от General Motors в сочетании с автоматической коробкой, полным приводом и альтернативной выхлопной системой. Кроме того, установлен новый задний мост. Отдача мотора не сообщается, но известно, что вес рестомода не превышает 1,5 тонны. Подвеску пересобрали по многорычажной схеме. Кроме того, пикап оснащён реечным рулевым управлением с гидроусилителем и современными тормозами.
В начале июня производитель колёсных дисков Forgeline рассказал ещё об одном перестроенном Chevrolet 3100, но более свежего 1955 модельного года. Его модернизировали по схожей схеме, однако в этом случае известна отдача «восьмёрки», которая составила 780 сил.
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