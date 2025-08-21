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Тесты про Tenet
T8
5,0
4 отзыва
3 080 новых
10 с пробегом
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Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
12
26 июня
Подборки
Тесты
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
29
29 апреля
Подборки
Тесты
5+2: сравнительный тест очевидно выгодных кроссоверов Tenet T8 и Soueast S07
4
10
13 апреля
Тесты
Tenet T8: пять мнений о российском кроссовере, который открестился от Chery
7
13
7 апреля
Тесты
Олдскул против новодела: сравниваем Mazda CX-50 с хитовым Тенетом
5
10
1 апреля
Тесты
Видео
Лучший автомобиль в Великобритании?! Тест и обзор Tenet T8
2
20
20 марта
Тесты
Видео
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Подборки
Тесты
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Подборки
Тесты
Подробный тест Tenet T8: все плюсы и минусы нового хита среди больших кроссоверов
12
20
6 февраля
Тесты
Tenet T8: первый тест «российского» кроссовера, похожего на китайский
18
27
21 августа 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Tenet
T8
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