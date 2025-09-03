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про Skoda
4,6
3 239 отзывов
93 новых
13 185 с пробегом
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Эталон практичности? Каким получился Skoda Kodiaq второго поколения
13
45
3 сентября 2025
Тесты
Видео
Первый тест Skoda Kodiaq: каким стал новый кроссовер из «параллельной» реальности
38
34
28 августа 2025
Тесты
Старый друг против новых двух: сравнительный тест кроссоверов Haval Dargo, Chery Tiggo 8 Pro Max и Skoda Kodiaq
25 августа 2022
Тесты
Матричные фары и двухспицевый руль: первый тест обновлённого Skoda Kodiaq
13 мая 2022
Тесты
Для дома. Для себя? Skoda Octavia против Kia Ceed SW
3
10 февраля 2022
Тесты
Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta
1
21 мая 2021
Тесты
Стерпится! Слюбится? Все плюсы и минусы Skoda Octavia: подробный тест
2
24
22 марта 2021
Тесты
Комфорт плюс. Skoda Octavia против Kia K5: сравнительный тест-драйв
62
4 марта 2021
Тесты
Работа над достоинствами: первый тест полностью новой Skoda Octavia
12
2 февраля 2021
Тесты
В большой семье: Kia Sorento против Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq
1
36
8 января 2021
Тесты
Дружеский жест. Все плюсы и минусы Skoda Rapid: подробный тест
1
28
23 ноября 2020
Тесты
Миллионер поневоле: Kia Rio против Skoda Rapid и Lada Vesta Sport
1
40
2 ноября 2020
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
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