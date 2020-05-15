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Тесты про Skoda
Karoq
4,7
29 отзывов
18 новых
377 с пробегом
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Отрицательный демпинг: подробный тест Skoda Karoq
26
15 мая 2020
Тесты
Продажные натуры: сравнительный тест Skoda Karoq, Kia Seltos и Nissan Qashqai
54
17 марта 2020
Тесты
Karoq говорит: первый тест нового кроссовера Skoda для России
8
21 февраля 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Skoda
Karoq
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